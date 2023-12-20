Мостовой о кино: «Я бы в любой роли снялся. Что здесь такого? У нас половина певцов петь не умеют»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой музыка кино Футбол

Александр Мостовой заявил, что готов сняться в кино.

– Вышел трейлер новогодней адаптации фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как относитесь к современному ремейку знаменитой классики?

– Еще года 2-3 назад переснимали наши любимые фильмы, но сюжет все тот же – ничего не меняется.

Вот старые фильмы, которые сняли лет 40 назад, с удовольствием посмотрит каждый в любое время. Я их наизусть знаю. А новые фильмы просмотрят и через месяц забудут, как это было множество раз.

Это сиюминутный эффект в новогоднюю ночь. А «Бриллиантовая рука»? Все цитаты наизусть знают. Вот это шедевры!

– Хотели бы сняться в кино в роли царя?

– Конечно! Я бы в любой роли снялся. К этому достаточно спокойно отношусь. Жизнь – она такая, к сожалению, не у многих длинная. Почему бы и не сняться?

Ко мне раньше обращались, когда еще был игроком. Уже не помню, куда звали. Да и что здесь такого? У нас половина певцов петь не умеют, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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64 комментария
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Как у него в голове укладывается, что тренировать нельзя если не играл в футбол, но сниматься в кино можно без актерского образование? Царь феерический конечно человек)
+46
-1
+45
У меня бы получилось добавил Мостовой, ведь актёры в футбол не играли, они не профессионалы в отличии от меня
+38
-1
+37
Ответ Makeav
Как у него в голове укладывается, что тренировать нельзя если не играл в футбол, но сниматься в кино можно без актерского образование? Царь феерический конечно человек)
ты непрв! кино он сколько раз смотрел на серьёзном уровне? то-то же!
+24
0
+24
В фильме "Дневник баскетболиста" сыграл бы роль, которую сыграл Ди Каприо?)
+10
0
+10
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+10
-1
+9
Ответ red hikkikomori
В фильме "Дневник баскетболиста" сыграл бы роль, которую сыграл Ди Каприо?)
Более того, в фильме «Играй, как Бекхэм» он спокойно сыграл бы роль, которую исполнила Кира Найтли, делов то
+7
0
+7
петь и чеканить
+7
-1
+6
Ответ Руслан Хайбулов
ты непрв! кино он сколько раз смотрел на серьёзном уровне? то-то же!
Ротенберг за жизнь тоже посмотрел не меньше 800 фильмов, странно что ещё Мосфильм не возглавил!
+5
0
+5
На роль тренера не взяли бы без лицензии
+4
-1
+3
Мостовой вообще на все руки мастер
+3
0
+3
Будущее. 2024 год. Мостовой о медицине: «Я бы в любой больнице работал. Что здесь такого? У нас половина врачей лечить не умеют»
+3
0
+3
Ответ red hikkikomori
В фильме "Дневник баскетболиста" сыграл бы роль, которую сыграл Ди Каприо?)
Ди Каприо начеканил бы 1000 раз? )
+2
0
+2
Ответ Arthurino
Более того, в фильме «Играй, как Бекхэм» он спокойно сыграл бы роль, которую исполнила Кира Найтли, делов то
Он и в фильме 50 оттенков серого отлично сыграл бы роль Дакоты Джонсон)
+2
0
+2
то есть тот кто не играл в футбол, не может тренировать, а тот кто просто клоун, может в кино сниматься?
+1
0
+1
К чему этот чудак не относится спокойно?.))
+1
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Все, и до этих добрался) всех подвергает критике
Володя должен напрячься. Скоро Мост и его профаном назовет
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У этого чела все норм? или мне так кажется? дай денег он все сделает в этом мире
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А Мостовой достаточно кино смотрел, чтобы сниматься?
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Моя любимая рубрика. Каждое интервью - шедевр.
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...и половина футболистов в футбол не умеет играть.
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А половина футболистов чеканить...
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Можно сыграть бывшего футболиста, ищущего свой путь в жизни😁
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и певец и жнец и на дуде игрец
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Мостовой: "ну я же играл в футбол, я все знаю про футбол и в кино тож сыграю, дайте мне только мяч" )))))))))))))))))))))
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в чем ты уже не снялся....
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А я и в цари записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!.. ©
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Ответ Ignazio DE Alter
из Туркменистана?
Нет
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в роли Стифлера
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Царь наверное говорит о ролях садовника, сантехника или курьера… ну вы понимаете о чем я 😎
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Ответ BERD7
У этого чела все норм? или мне так кажется? дай денег он все сделает в этом мире
Туркменистан?
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