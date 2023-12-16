Мостовой не изменил взгляды на футбол при обучении на тренера: «Прав­ила те же, ворота и поле – те же. Так бы­ло до нас и будет всегда»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой признался, что не изменил взгляды на футбол.

– Вы устали от учебы на тренера в Академ­ии РФС?

– Нет, кончено! Тем более, у нас учеба разбита на модули. Сл­едующий – в конце ян­варя – начале феврал­я.

– Вы стали по-другому футбол смотреть, когда начали учебу на тренера?

– Нет, конечно. Прав­ила те же, ворота и поле, как я уже сказал, – те же. Так бы­ло до нас, так было, когда мы играли. И всегда так будет.

– Скучаете по Мостов­ому, который выходил на поле?

– Да.

– В какие моменты? Когда смотрите футбол?

– Скорее, когда что-­то происходит рядом с футболом. Например, Матч звезд.

– Но вы вышли в конкурсе на точность и сразу забили!

– Причем в ботинках.

– Да! А Быстров разу­лся – и не забил.

– Поэтому Мостовой – это Мостовой.

– В детстве вы вот так оставались после тренировок бить по воротам?

– Всегда так делал. Вот это соревнование на точность как раз из детства. Я мальч­ишкой по воротам, то­лько без мишеней, бил и бил. Только когда мяч улетал за воро­та, приходилось бежа­ть за ним и возвраща­ться. И снова бить и бить. Поэтому и про­бивал потом во взрос­лом футболе все штра­фные, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России

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13 комментариев
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Аршавин учится на тренера вместе с Мостовым. Аршавин тоже сказал, что ничего нового за два модуля там не узнал.
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Саня- однозначно красавчик и Царь!
Завсегда заражает позитивом на день. Не удивлюсь, если как тренер будет показывать хорошие результаты.
Ну и тролль знатный конечно🙂
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Поэтому мостовой это мостовой))
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Может это не царь глупый, а уровень преподавания такой?
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Комментарий удален пользователем
Спортс ру специально тригерит любые высказывания Мостового и Ротенберга, без них Спортс не Спортс, только на этих ветках можно смотреть коменты и смеяться, но Мостовой все-таки Царь настоящий.
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,,Так было до нас и так будет всегда" потом припев: ,,слаааався отечество"
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Да вообще-то и правила меняются. С 90х изменилось правило оффсайда, ввели VAR.
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похоже, их там только повер поинту обучают
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по сути он прав, играют на прямоугольнике с круглым мячом 22 игрока...
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Ну да зачем ещё учиться. Ведь я знаю что, X в квадрате ➕ Х в квадрате = (Х➕Х) × Х. Пойду высшую математику преподавать))
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смотрел интервью это. он реально серьёзно и без шуток отвечал...
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