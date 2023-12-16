Мостовой не изменил взгляды на футбол при обучении на тренера: «Правила те же, ворота и поле – те же. Так было до нас и будет всегда»
Александр Мостовой признался, что не изменил взгляды на футбол.
– Вы устали от учебы на тренера в Академии РФС?
– Нет, кончено! Тем более, у нас учеба разбита на модули. Следующий – в конце января – начале февраля.
– Вы стали по-другому футбол смотреть, когда начали учебу на тренера?
– Нет, конечно. Правила те же, ворота и поле, как я уже сказал, – те же. Так было до нас, так было, когда мы играли. И всегда так будет.
– Скучаете по Мостовому, который выходил на поле?
– Да.
– В какие моменты? Когда смотрите футбол?
– Скорее, когда что-то происходит рядом с футболом. Например, Матч звезд.
– Но вы вышли в конкурсе на точность и сразу забили!
– Причем в ботинках.
– Да! А Быстров разулся – и не забил.
– Поэтому Мостовой – это Мостовой.
– В детстве вы вот так оставались после тренировок бить по воротам?
– Всегда так делал. Вот это соревнование на точность как раз из детства. Я мальчишкой по воротам, только без мишеней, бил и бил. Только когда мяч улетал за ворота, приходилось бежать за ним и возвращаться. И снова бить и бить. Поэтому и пробивал потом во взрослом футболе все штрафные, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России
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Завсегда заражает позитивом на день. Не удивлюсь, если как тренер будет показывать хорошие результаты.
Ну и тролль знатный конечно🙂