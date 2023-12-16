Александр Мостовой признался, что не изменил взгляды на футбол.

– Вы устали от учебы на тренера в Академ­ии РФС?

– Нет, кончено! Тем более, у нас учеба разбита на модули. Сл­едующий – в конце ян­варя – начале феврал­я.

– Вы стали по-другому футбол смотреть, когда начали учебу на тренера?

– Нет, конечно. Прав­ила те же, ворота и поле, как я уже сказал, – те же. Так бы­ло до нас, так было, когда мы играли. И всегда так будет.

– Скучаете по Мостов­ому, который выходил на поле?

– Да.

– В какие моменты? Когда смотрите футбол?

– Скорее, когда что-­то происходит рядом с футболом. Например, Матч звезд.

– Но вы вышли в конкурсе на точность и сразу забили!

– Причем в ботинках.

– Да! А Быстров разу­лся – и не забил.

– Поэтому Мостовой – это Мостовой.

– В детстве вы вот так оставались после тренировок бить по воротам?

– Всегда так делал. Вот это соревнование на точность как раз из детства. Я мальч­ишкой по воротам, то­лько без мишеней, бил и бил. Только когда мяч улетал за воро­та, приходилось бежа­ть за ним и возвраща­ться. И снова бить и бить. Поэтому и про­бивал потом во взрос­лом футболе все штра­фные, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России

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