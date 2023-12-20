Дмитрий Шнякин: «Желудок подвел в одной трансляции. Сказал: давайте посмотрим бой кикбоксеров в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде успел»
Дмитрий Шнякин рассказал, что однажды убежал в туалет во время трансляции.
– Самый сложный футбольный матч, на котором пришлось работать, и почему он таковым стал?
– Любой матч, на который приходил сонным. Это испытание. Бьешь себя по лицу, мочки уха отжимаешь, газировку пьешь. Лишь бы проснуться.
В одной из трансляций, извиняюсь, желудок подвел. Мечтал, чтобы бой кикбоксеров закончился раньше…
Но пришлось выкручиваться: сказал, мол, давайте посмотрим решающий раунд в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде все успел, – сказал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.
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