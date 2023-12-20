Дмитрий Шнякин: «Желудок подвел в одной трансляции. Сказал: давайте посмотрим бой кикбоксеров в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде успел»

Теги премьер-лига Россия телевидение Кикбоксинг Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал, что однажды убежал в туалет во время трансляции.

– Самый сложный футбольный матч, на котором пришлось работать, и почему он таковым стал?

– Любой матч, на который приходил сонным. Это испытание. Бьешь себя по лицу, мочки уха отжимаешь, газировку пьешь. Лишь бы проснуться.

В одной из трансляций, извиняюсь, желудок подвел. Мечтал, чтобы бой кикбоксеров закончился раньше…

Но пришлось выкручиваться: сказал, мол, давайте посмотрим решающий раунд в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде все успел, – сказал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.

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19 комментариев
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Игорь Новиков, мы заслужили вот такие новости? Серьёзно? Про то, как Шнякин сходил посрать.
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От комментариев Шнякина тоже кстати тошнит нередко.
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Игорь Новиков в очередной раз пробил дно. Игорь, ты и правда считаешь эти новости важными? Или ты всё подряд постишь? Блин. Мы живём в 21 веке, но уже нет ни чести, ни достоинства, ни какого-то этикета. Про Шнякина вообще молчу. Зачем про такие вещи вообще говорить?
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На бой то успел, а как прошло все в туалете, как потом восстанавливался, где подробности, зачем нам этот футбол🤷🏻‍♂️
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Ответ Homelender_666
Игорь Новиков, мы заслужили вот такие новости? Серьёзно? Про то, как Шнякин сходил посрать.
я так думаю, тут новость в том, что Шнякин героически не обосрался
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засранец, но в хорошем, так сказать, смысле слова
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Голгофинянин выкатил новость по любимой теме
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Ответ Шурик Шурик
я так думаю, тут новость в том, что Шнякин героически не обосрался
Может быть) но почему мы должны об этом знать?
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С кем не бывает, когда читаешь новости о медиалиге или Слове пацана- тоже позывы в туалет наваливают.
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И это было в трансляции, от которой зависело, продолжит ли Шнякин дальше работать. Представляете, как "отбирались" другие, более уважаемые в болельщицкой среде, комментаторы?)
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Надо было кому-нибудь дверь подпереть , чтобы обшякался в своей рубке . P.S. Спортс , а зачем на сон грядущий такие важные новости ?
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"Давайте посмотрим бой в напряженной тишине!" - и рванул в телеграм.
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трусы хоть не облил? или все таки дома закинулся углём?
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Очень важная новость. Этот нарцисс еще и комменты на Спортсе о себе отслеживает.
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давайте посмотрим в полной тишине и рванул в туалет - вроде, без звука...
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И этот раунд был лучшим в его комментаторской карьере!
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Ответ ЛыСъ
От комментариев Шнякина тоже кстати тошнит нередко.
Не думаю, что его тошнило в туалете)
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