Дмитрий Шнякин: «Желудок подвел в одной трансляции. Сказал: давайте посмотрим бой кикбоксеров в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде успел»

Дмитрий Шнякин рассказал, что однажды убежал в туалет во время трансляции.

– Самый сложный футбольный матч, на котором пришлось работать, и почему он таковым стал?

– Любой матч, на который приходил сонным. Это испытание. Бьешь себя по лицу, мочки уха отжимаешь, газировку пьешь. Лишь бы проснуться.

В одной из трансляций, извиняюсь, желудок подвел. Мечтал, чтобы бой кикбоксеров закончился раньше…

Но пришлось выкручиваться: сказал, мол, давайте посмотрим решающий раунд в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде все успел, – сказал комментатор « » .

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