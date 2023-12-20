Урава Ред Даймондс — Аль-Ахли Каир: прогноз на матч 22.12.2023, Клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира в его нынешнем формате проводится с 2000 года и лишь однажды, как раз в том году, в финале не играла европейская сборная. Шесть раз в финал не смогли выйти южноамериканские команды. Так что большинство решающих матчей это противостояние Европы и Южной Америки. Вот и на этот раз тенденция продолжилась. Точнее, завершилась, поскольку со следующего года формат розыгрыша Клубного кубка мира будет напоминать Чемпионат мира по футболу. Увеличится число участников, продолжительность, которая составит месяц, и место проведения, турнир примут США. Если с финальными матчами картина выглядит привычной, то с поединками за третье место полное разнообразие. В них играли клубы, представляющие все континенты за исключением Океании.

На этот раз нам предстоит стать свидетелями противостояния японской и египетской команд. Ранее представители этих стран друг с другом в матче за третье место участия не принимали, но «Урава Ред Даймондс» уже играли в утешительном поединке с африканской командой в 2007 году. Соперником тогда был тунисский «Этуаль дю Сахель». Основное и дополнительное время закончилось вничью 2 : 2, а в серии пенальти точнее оказались азиатские футболисты. Сейчас «Урава Редс» вполне могут повторить это достижение. Другое дело, что египетский «Аль-Ахли» в последние годы куда более искушенная команда. В полуфинал африканский коллектив вышел уже четвертый год подряд. В последнее время без всяких оговорок это сильнейшая команда континента, совладать с которой японцам будет очень непросто. Матч состоится на стадионе Prince Abdullah Al-Faisal, начало в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (0), ТБ 2,5

Урава Ред Даймондс

Японская команда гораздо менее титулованная, чем «Аль-Ахли», и гораздо более молодая. Основана она была в 1950 году корпорацией Mitsubishi. «Урава Редс» один из самых известных клубов японской Джей лиги, он пять раз выигрывал титул чемпиона страны, а на международной арене четыре раза выходит в финал Кубка азиатских чемпионов и трижды становился его обладателем. По этому показателю «Урава Редс» уступает только «Аль-Хилялю» из Эр-Рияда, у которого четыре победы. Именно эти команды встретились в финале последнего розыгрыша, где по сумме двух встреч японский коллектив оказался сильнее.

Зато на внутренней арене у команды из Сайтамы не так все радужно. Чемпионат Японии проходит по системе «весна-осень», и последний титул «Урава Редс» выиграли уже в довольно далеком в 2006 году. В нынешнем сезоне руководство пошло на смену тренера. Многие ли из нас до последнего времени знали имя польского специалиста Мачея Скоржи? Даже в Европе о нем слышали немногие, хотя в Польше он приводил к чемпионскому титулу «Лех» из Познаня, и команда участвовала в еврокубках, правда, неудачно.

Потом была работа с молодежной сборной Объединенных Арабских Эмиратов, но на таком международном уровне как сейчас наставник выступает со своей командой впервые. Уже первый поединок за выход в полуфинал с мексиканским «Леоном» для японцев сложился очень непросто. В относительно равной игре все решил мяч, забитый на 78-й минуте матча датским легионером команды Александером Шольцем. Но в полуфинале выпал жребий играть с «Манчестер Сити», где шансов практически не было. Перед вами результаты пяти последних поединков «Урава Ред Даймондс».

Клубный чемпионат мира. 19.12.2023, «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити» — 0 : 3

— 0 : Клубный чемпионат мира. 15.12.2023, «Леон» — «Урава Ред Даймондс» — 0 : 1

— 0 : Лига чемпионов АФК. 06.12.2023, «Ханой» — «Урава Ред Даймондс» — 2 : 1

— «Урава Ред Даймондс» — : 1 Джей лига 1. 03.12.2023, «Консадоле Саппоро» — «Урава Ред Даймондс» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов АФК. 29.11.2023, «Урава Ред Даймондс» — «Ухань Шаньвэнь» — 2 : 1

Факты и цифры

«Урава Ред Даймондс» 5 раз в своей истории становились чемпионом Японии, последний титул был завоеван в сезоне 2006 года

Команда три раза выигрывала Лигу чемпионов АФК: в 2007, 2017 и 2023 годах

Лучший бомбардир «Урава Ред Даймондс» нападающий Хосе Канте, на его счету 8 забитых мячей в чемпионате и 5 в Лиге чемпионов

Среди ассистентов лидером в чемпионате стал полузащитник Такехиро Секине — 3 голевых передачи

Прогноз на матч Манчестер Сити – Флуминенсе

Аль-Ахли Каир

Команда «Аль-Ахли Каир» один из старейших клубов Египта и самая титулованная в Африке. Основана она была в 1907 году, а чемпионом своей страны становилась 43 раза. Конкуренцию ей в последнее время на внутренней арене составляет только «Замалек», который смог стать чемпионом Египта в 2021 и 2022 году, но в сезоне 2022-2023 года «Аль-Ахли» вернул себе титул. На международной арене тоже есть чем похвастаться. В полуфинал Клубного чемпионата мира египтяне вышли уже в шестой раз, три раза они становились бронзовыми призерами. На счету египтян 11 титулов в Кубке африканских чемпионов.

Последняя победа в чемпионате Египта и международные успехи связаны с именем наставника Марселя Коллера. Швейцарский специалист возглавил клуб накануне прошлого сезона и смог вновь поднять команду на вершину. В составе в основном доморощенные футболисты, часть из которых выступают за сборную страны. Легионеров немного и именитыми их назвать нельзя. Француз Антони Модест был когда-то на слуху, поиграл в различных европейских командах, засветился в прошлом сезоне в дортмундской «Боруссии», где провел 19 матчей, но форварду уже 35 лет. Еще один нападающий Перси Тау представляет сборную ЮАР, ранее выступал за бельгийские коллективы.

«Аль-Ахли» вполне был достоин играть в финале. Полуфинальный поединок с бразильским «Флуминенсе» был абсолютно равным. Более того, египтяне по количеству ударов и опасных моментов превзошли соперника. Но нужно было забивать, В итоге привезли себе пенальти, а дальше напоминали всадника без головы — все вперед, но там неточные передачи, хаос и в результате второй пропущенный мяч. «Аль-Ахли» не привыкать играть за третье место. Перед вами результаты пяти последних матчей египтян.

Клубный чемпионат мира. 18.12.2023, «Флуминенсе» — «Аль-Ахли» — 2 : 0

— «Аль-Ахли» — : 0 Клубный чемпионат мира. 15.12.2023, «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад» — 3 : 1

— «Аль-Иттихад» — : 1 Лига чемпионов КАФ. 08.12.2023, «Аль-Ахли» — «Белуиздад» — 0 : 0

Лига чемпионов КАФ. 02.12.2023, «Янг Африканс» — «Аль-Ахли» — 1 : 1

Египетская Премьер-лига. 28.11.2023, «Аль-Ахли» — «Смуха» — 0 : 0

Факты и цифры

«Аль-Ахли Каир» 11 раз выигрывал Кубок африканских чемпионов, 4 раза становился обладателем Кубка кубков Африки и 6 раз выигрывал Суперкубок континента

Начиная с 2000 года команда в шестой раз будет играть в полуфинале клубного чемпионата мира, 3 раза она выигрывала бронзу

Три футболиста «Аль-Ахли» в текущих турнирах забили одинаковое количество мячей, по 5 раз смогли отличиться Мохамед Абдельмонем, Перси Тау и Хуссейн Эль-Шахат

Лучший ассистент команды Эмам Ашур, на его счету 4 результативные передачи

Коэффициенты букмекеров на матч Урава Ред Даймондс — Аль-Ахли

До сих пор команды ни на одном из турниров не пересекались. Судя по матчам, сыгранным на этом турнире, египтяне выглядят сильнее. По крайней мере в четвертьфинале, когда они встречались с «Аль-Иттихадом», многие видели фаворитом команду Карима Бензема. Но все что смог сделать саудовский коллектив — забить гол престижа с пенальти за авторством француза. Сложно сказать, как мог бы сыграть «Аль-Ахли» с «Манчестер Сити», но слабее «Флуминенсе» египтяне точно не были. Подвела слабая реализация. «Урава Редс» оба поединка дались сложнее. В матче с англичанами у японцев вообще не было идеи. Складывалось впечатление, что с первых минут задача была дотянуть до серии пенальти, но решили не мучиться и забили в свои ворота. Букмекеры, тем не менее, отдают небольшое преимущество японцам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Ахли Каир» — 2,74

Ничья в основное время — 3,55

Победа «Урава Ред Даймондс» — 2,52

Соперники по полуфиналу у команд были совершенно разного уровня. Но букмекеры, видимо, основываются на том, что японская команда на протяжении всего первого тайма успешно сдерживала атаки чемпиона Англии, надеясь в какие-то моменты контратаковать. «Аль-Ахли» показал куда более смелую игру против фаворита своего матча. В любом случае ни тем, ни другим терять нечего и, вполне возможно, развязки в основное время матча не будет.

Где смотреть матч Урава Ред Даймондс — Аль-Ахли

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