Манчестер Сити – Флуминенсе, прогноз на матч 22 декабря 2023, финал клубного чемпионата мира ФИФА

Дамы и господа, в канун западного Рождества и Нового года 22 декабря вашему вниманию предлагается финал Клубного чемпионата мира ФИФА. Турнир проходит в саудовском городе Джедда с 12 по 22 декабря 2023 года. В финале, запланированном на 22 декабря, определится сильнейший клуб мира по итогам минувшего года.

Итак, встречайте участников: «Манчестер Сити», выигравший первую в своей карьере Лигу чемпионов УЕФА, против бразильского «Флуминенсе», победителя Кубка Либертадорес 2023, для которого этот кубок также стал первым! «Сити» против «Флу»! Кто же запишет в свою историю первую победу на клубном чемпионате мира?

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Манчестер Сити

Первым в этой афише значится «Манчестер Сити», об успехах и неудачах которого нет смысла говорить сейчас, ведь о них знают все прекрасно в футбольном мире. Разумеется, знают и то, что сейчас Пеп Гвардиола и компания переживают не лучшие времена в Английской Премьер-Лиге. Можно считать, что победа в клубном чемпионате мира станет не только шансом поискать место на полке трофеев для ещё одного кубка, но и вдохновит команду на борьбу во второй половине сезона и за новое чемпионство, и за второй кубок ЛЧ. Клуб заодно попробует доказать, что победил «Интер» в майском финале отнюдь не по воле Его Величество Случая.

Первое участие в клубном чемпионате мира для «Сити» началось с полуфинального поединка против японского клуба «Урава Ред Даймондс», который обыграл в четвертьфинале со счётом 1:0 «Леон» из Мексики. Хотя поединком это трудно было назвать, ведь слепая статистика гласит, что на поле была только одна команда, которая затоптала лучшую команду Азии даже не по владению мячом, а по ударам по воротам: 25 против одного (!!!). По иронии, игрок японского клуба Мариус Хёйбротен открыл счёт в матче, срезав мяч в свои ворота в компенсированное время первого тайма. Ну а во втором тайме Матео Ковачич и Бернарду Силва доделали всю работу. Как сказал бы Валерий Васильевич Лобановский, это была «тренировка с повышенной ответственностью». В финале Гвардиолу ждёт бразильский «Флуминенсе»: интересно, случится ли такое, что клуб из Бразилии точно так же уступит по ударам и владению?

Флуминенсе

Вторым в данной афише участником данного финала является бразильский «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро, который вышел в финал на день раньше. Приведём краткую историческую справку: клуб был основан 21 июля 1902 года, играет на легендарной «Маракане». На его счету 33 победы в Лиге Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро), всего 4 победы в бразильской Серии А, но зато в этом году он впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес!

Главным тренером клуба является Фернандо Динис, который, на минутку, ещё и совмещает эту работу с постом главного тренера сборной Бразилии. Динису предстоит работать и на будущее: бразильцы заваливают отбор к чемпионату мира 2026 года, и ему предстоит не только построить свой собственный клуб, но и разглядеть там тех, кто может помочь команде довести отбор до конца и попытаться в 2026 году сделать то, что никак не получается у Неймара и компании. В команде стоит обратить внимание на Фелипе Мелу, который когда-то играл за «Фиорентину», «Ювентус» и «Интер»: он тоже был в том составе, который взял Кубок Либертадорес. Капитаном клуба является Нино, который в 2021 году в Токио выиграл олимпийский турнир с бразильской сборной.

«Флу» выиграл группу вместе с аргентинским «Ривер Плейт». а на пути к финалу выбил «Аргентинос Хуниорс» в одной восьмой финала (1:1, 0:2), парагвайскую «Олимпию» в четвертьфинале (2:0, 3:1) и «Интернасьонал» в полуфинале (2:2, 2:1). В финале он встретился с аргентинским «Бока Хуниорс» и взял верх со счётом 2:1 в овертайме. Победный гол забил футболист по имени Джон Кеннеди (да, да, вы правильно прочитали, это Джон Кеннеди Батиста да Соуза!), благодаря которому «Флу» впервые в истории выиграл главный клубный трофей Южной Америки и пробился на клубный чемпионат мира. В уходящем году «Флуминенсе» также выиграл чемпионат Кариока, обыграв в двухматчевом финале своего вечного противника «Фламенго» (поражение 0:2 и победа 4:1). В то же время в Серии А, розыгрыш которой завершился 6 декабря, он занял только 7-е место, но благодаря выигранному Кубку Либертадорес пробился в следующий розыгрыш. Лучшим бомбардиром клуба в Серии А стал Херман Кано, забивший 10 мячей.

«Флуминенсе» на клубном ЧМ провёл всего один матч, обыграв в полуфинале египетский «Аль-Ахли» со счётом 2:0. Египтян, к слову, не стоило недооценивать, поскольку в четвертьфинале они выбили саудовский «Аль-Иттихад» 3:1, играя вдесятером и ещё вынудив Карима Бензему не забить пенальти (вот так сюрприз!). Если в первом тайме игры против «Флуминенсе» египтяне ещё отбивались и сдерживали натиск латиноамериканцев, то во втором тайме пенальти на 71-й минуте Джона Адольфо Ариаса и гол на 90-й минуте всё того же Джона Кеннеди вывели бразильцев в финал. Команды обменялись 34 ударами по воротам, причём египтяне пробили 20 раз, но бразильцы контролировали мяч чаще (66% против 34%), пасовали точнее и действовали эффективнее. В финале им будет противостоять команда, которая вторым номером точно не будет играть.

Прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Иттифак

Прогноз

Финал клубного чемпионата мира ФИФА начнётся 22 декабря в 21:00 по московскому времени: игра пройдёт в городе Джедда на стадионе под названием «Кинг Абдалла Спортс Сити» (Спортивный город короля Абдаллы). Букмекерская контора BetBoom не может не обойти стороной клубный чемпионат мира, поэтому предлагает сразу сейчас всем желающим ставки на события в этой встрече.

Начнём с исходов… Сразу предупреждаем, что любителей латиноамериканского футбола ждёт очень плохая новость: коэффициент на победу «Флуминенсе» составляет 10.54 (!!!). Ничья подаётся за 5.52, ну а на «Сити» даже стыдно повторять цифру 1.3. Да, похоже, букмекеры под впечатлением от того, что было сотворено с «Урава Ред Даймондс». Для галочки отметим: из двойных исходов коэффициент на то, что «Флуминенсе» выиграет в основное время или хотя бы добьётся ничьи, чтобы перевести игру в tie-breaking situation (то есть овертайм с пенальти вместе взятые), составляет 3.55. Коэффициент на то, что победителя выявят за 90 минут, составляет 1.15. А коэффициент на победу «Сити» или ничью и то в районе 1.04. С другой стороны, сколько за этот год мы видели случаи, когда фаворит уверенно проваливался? Да, речь идёт и о «Сити», и много о каких клубах АПЛ. А бразильские болельщики и слышать ничего не хотят про «Сити» в качестве фаворита, о чём громко заявили после своего победного полуфинала.

ОК. Давайте взглянем на тоталы. Судя опять же по тому доминированию против «Урава Ред Даймондс», букмекеры осмелели и предлагают тотал больше 3 за 2.15. В то же время можно выбрать тотал меньше 3 за 1.73, если предположить, что «Даймондс» отняли очень много сил у Гвардиолы, равно как и «Аль-Ахли» у «Флу». И снова мы обратимся к пяти предыдущим результатам: давайте вспомним, с кем и как сыграл свои четыре матча «Сити» перед поездкой в Саудовскую Аравию.

6 декабря. АПЛ. Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити.

10 декабря. АПЛ. Лутон Таун 1:2 Манчестер Сити.

13 декабря. Лига чемпионов. Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сити.

16 декабря. АПЛ. Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас.

19 декабря. Клубный Чм. Урава Ред Даймондс 0:3 Манчестер Сити.

Все матчи выдались сложными. И «Вилла» передала пламенный привет, растоптав «Сити», и «Лутон» заупирался, и даже «Црвена Звезда» при ярой поддержке болельщиков хотела хлопнуть дверью громко в ЛЧ. Впрочем, реального результата добились только «Вилла» и «Кристал Пэлас», по вине которых «Сити» не досчитался уже 5 очков в Премьер-Лиге. Им нужна моральная встряска, которая приведёт их в прежний вид.

Ну а что касается тоталов, то, за исключением «Виллы», во всех остальных встречах «Сити» обязательно выдавался тотал больше 2.5 (за него предлагается 1.69, а за тотал ниже этой отметки кэф уже достигает 2.2). Можно попробовать и тотал больше 3.5, если предполагать, что растранжиривание моментов с «Даймондс» не повторится – к вашим услугам кэф 2.73 (тотал меньше 3.5 оценивается в 1.47). Ну а любителям другой крайности в виде множества единоборств и стычек, минимума голов и максимума страстей напомним: тотал больше 1.5 стоит 1.22, а меньше 1.5 – 4.47. Бразильцы тоже любят спорить и выяснять отношения.

Кстати, давайте выясним, как «Флуминенсе» завершал сезон. Статистика на Sports.Ru может кого-то сбить с толку, но сразу скажем: шесть матчей после победного финала Кубка Либертадорес «Флу» провёл в бразильской Серии А, прежде чем приступить к подготовке к клубному ЧМ. Итак, внимание на статистику: пять матчей «Флуминенсе» перед финалом клубного ЧМ!

23 ноября. Серия А. Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу.

26 ноября. Серия А. Флуминенсе 2:1 Куритиба.

30 ноября. Серия А. Сантос 0:3 Флуминенсе.

3 декабря. Серия А. Палмейрас 1:0 Флуминенсе.

18 декабря. Клубный ЧМ. Флуминенсе 2:0 Аль-Ахли.

Итак, что мы видим? Под конец Серии А в последних четырёх турах у «Флу» было три победы и одно поражение, а с учётом победного полуфинала клубного ЧМ побед становится четыре. Но по тоталам трижды выдержан тотал меньше 2.5, двое из которых формально вообще с одним голом состоялись (сиречь меньше 1.5). Если же копнуть ещё раньше, то вспомнятся две гостевые ничьи с «Фламенго» (0:0) и «Интернасьоналом» (1:1). Тотал меньше 0.5 в игре с «Сити» крайне маловероятен, о чём говорит кэф 14.26; такая же ситуация и с тоталом меньше 1 (сейчас предлагается за 12.25).

Теперь пора дать предельно точный ответ на то, какой ожидается индивидуальный тотал в матче. У «Сити» очень хорошие цифры: коэффициент на тотал больше 2 составляет 1.7 при кэфе 2.16 на тотал меньше 2. Можно выбрать также и тотал больше 2.25 за 2.01, если вы осознаёте, что тотал меньше 2.25 выгоднее при кэфе 1.81. Про тотал больше 2.5 за 2.34 (или меньше 2.5 за 1.61) говорить не будем. Ясно одно: два гола «Сити» точно может забить, а если «Флу» окончательно рассыпется, то и третий может случиться. А у самого «Флу» всё очень печально: букмекеры полагают, что, скорее всего, бразильцы здесь не забьют даже одного гола. Об этом можно судить по коэффициенту 2.02 на тотал больше 0.5 против кэфа 1.8 на тотал меньше 0.5. Остальные кэфы страшно смотреть: тотал больше 1 за 3.94, больше 1.5 за 5.51…

В целом на вопрос о том, забьёт ли хоть раз «Флу», ответ «Нет» более предпочтительный (1.77), чем «Да» (1.98). Отсюда логически следует, что событие «обе забьют» букмекеры не рассматривают как вероятное: на вопрос «забьют ли обе команды» предлагается ответ «Нет» за 1.73 и «Да» за 2.12. Ну а что касается фор, то у букмекеров предлагается минусовая (-1.5) на «Сити» за 1.9 и плюсовая (+1.5) на «Флуминенсе» за 1.94. Заметьте, что разница между кэфами составляет всего 0.04: такого небольшого отличия между кэфами на форы давно не было. Ну и на этом имеет смысл завершить наш обзор, поскольку BetBoom не предлагает линию авторов голов на этом матче, как бы ни хотелось обратного.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.2.

Бразильские болельщики и слышать ничего не хотели бы про коэффициенты: для их команд на любых турнирах целью может быть только первое место. Последуем отчасти их примеру и не будем обсуждать шансы. Если «Сити» действительно превосходит победителей Кубка Либертадорес, то ему нечего бояться. А если «Флуминенсе» знает, как выстоять против давления победителя Лиги чемпионов УЕФА, то и ему нечего бояться. А будет ли игра богатой на голы? Велик соблазн поставить на большой тотал благодаря доминированию «Сити» в полуфинале, но ведь даже из 25 ударов «Сити» обратил в голы всего три (ну или два, если не считать автогол «Даймондс»). Попробуем ограничиться тоталом меньше 2.5: не всякий финал может быть богатым на голы.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Флуминенсе

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