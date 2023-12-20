Урава Ред Даймондс – Аль-Ахли Каир где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 22 декабря
В пятницу, 22 декабря, сыграют Урава Ред Даймондс и Аль-Ахли Каир в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Abdullah al-Faisal Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урава Ред Даймондс – Аль-Ахли Каир
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
Урава Ред Даймондс: все новости
Клубный чемпионат мира по футболу: все новости