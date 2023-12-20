Урава Ред Даймондс – Аль-Ахли Каир где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 22 декабря

Теги Урава Ред Даймондс Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Футбол

В пятницу, 22 декабря, сыграют Урава Ред Даймондс и Аль-Ахли Каир в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Prince Abdullah al-Faisal Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урава Ред Даймондс – Аль-Ахли Каир

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Урава Ред Даймондс: все новости

Аль-Ахли Каир: все новости

Клубный чемпионат мира по футболу: все новости

Прогноз на матч Урава Ред Даймондс – Аль-Ахли

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий