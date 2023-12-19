Манчестер Сити – Флуминенсе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 22 декабря
В пятницу, 22 декабря, сыграют Манчестер Сити и Флуминенсе в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sports City».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Флуминенсе
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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