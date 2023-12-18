Аль-Наср — Аль-Иттифак: прогноз на матч 22 декабря 2023, Чемпионат Саудовской Аравии

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22 декабря в Бурайде состоится матч 18 тура Чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет на стадионе «Стадион Короля Абдаллаха». Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Неплохая вывеска в предстоящем туре в матче двух команд из ТОП-10. Мы увидим битву двух команд со звёздными игроками в своей обойме. Чья же возьмёт в этой встрече, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1.5), ОЗ (да).

Аль-Наср

 

Для Криштиану Роналду и Ко этот сезон Премьер-Лиги выдается непростым и приличное количество команд усилилось и претендует, чтобы попасть в ТОП-3. Но все же они занимают высокую 2 строчку в таблице и положили в свою копилку 37 баллов в 16 матчах чемпионата. Они в погоне за лидирующим «Аль-Хиляль», который имеет гандикап в 10 баллов, но при этом у «Аль-Насра» есть 1 игра в запасе. Близко в таблице и с отставанием в 3 очка их преследуют «Аль-Ахли» и «Аль-Таавун» и пару осечек уже могут позволить этим командам обогнать «Аль-Наср». Команда из Бурайды неплохо себя проявляет в результативности и уже наколотила 43 мяча в рамках Чемпионата Саудовской Аравии, 16 из которых имеет в активе лучший бомбардир первенства на текущий момент Криштиану Роналду, кроме этого на его счету 8 голевых передач.

«Аль-Наср» в последних 5 турах Премьер Лиги Саудовской Аравии смог одержать победу 4 раза и 1 раз они проиграли. Первая из побед была в матче с «Аль-Халидж», которая закончилась со счетом (2:0). При том что хозяева не так много смогли создать голевых моментов, все же удалось извлечь из минимума максимум и по голу в каждом из таймов записали на свой счет Роналду и Лапорт. 

Следом были (3:1) в гостях с клубом «Аль-Вехда» и вновь хорошая игра в атаке и гол пропущен был лишь в концовке встречи и как итог уверенная победа «Аль-Насра».

В рамках 14 тура ПЛ удалось добиться разгромной победы дома над «Аль-Ахдуд» (3:0), где Роналду в концовке встрече с промежутке 3 минут оформил голевой дубль. А сам матч получился под диктовку хозяев с их полным преимуществом по всем игровым аспектам.

А вот поражение случилось в 15 туре в гостевом матче с «Аль-Хиляль» (0:3). Счет не отражает ход событий в матче. Первый тайм получился равным, а вот второй же оказался удачливее для хозяев, которым удалось создать ряд голевых моментов, после чего успешно их реализовать.

А в последнем сыгранном 16 туре чемпионата был на домашней арене бит «Аль-Рияд» (4:1). В этом матче в каждом из таймов было забито по 2 мяча и автором дубля стал Талиска, который дважды поразил ворота соперника во втором тайме.

Последнюю свою встречу «Аль-Наср» сыграл в рамках Кубка Короля Саудовской Аравии, где в стадии четвертьфинала крупно обыграл в гостях «Аль-Шабаб» (5:2) и оказав очень приличную игру в атаке, просто смяв своего оппонента в клочи.

Результаты «Аль-Наср» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 11.12.23 «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» 2:5;
  • 08.12.23 «Аль-Наср» — «Аль-Рияд» 4:1;
  • 05.12.23 «Истиклол Душанбе» — «Аль-Наср» 0:0;
  • 01.12.23 «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 3:0;
  • 27.11.23 «Аль-Наср» — «Персеполис» 0:0.

Интересные статические факты «Аль-Наср»:

  • В 2 последних встречах команда побеждает;
  • В последних 20 матчах команда проиграла лишь в 1 встрече, побеждая при этом 15 раз;
  • В последних 5 домашних матчах Премьер Лиги клуб одержал викторию;
  • В 3 последних матчах клуба из Бурайды забивают обе команды;
  • В 6 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола за игру;
  • Клуб отличается голом в 3 последних поединках.

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Аль-Иттифак

 

Новый сезон первенства Саудовской Аравии для клуба из города Даммам проходит пока не лучшим образом и сейчас команда занимает лишь скромную для себя 8 строчку в таблице и имеет в активе 24 балла после 17 сыгранных туров. От первой строчки сейчас уже приличное отставание в 10 баллов, а вот от соседа по таблице седьмого «Аль-Фата» всего 1 очко. Есть у команды запас в 2 балла от соседа ниже по таблице «Аль-Вехды». Если стартовая часть сезона для клуба протекала довольно неплохо и команда показывала хорошие результаты, то вот ближе к окончанию 1 круга они пошли на спад и соответственно и в таблице команда спустилась на несколько позиций. Это явно не то, на что претендует дружина Стивена Джеррарда, все же в составе клуба есть несколько очень качественных игроков, Ранее игравших в топовых европейских клубах, среди которых: Вейналдум, Хендерсон, Витиньо и Мусса Дембеле.

У «Аль-Иттифак» в последних 5 турах Премьер-Лиги Саудовской Аравии в активе набрано всего 3 балла, при этом нет ни одной победы. Сначала они разошлись миром со скромной «Аль-Фейха» (0:0), а следом (1:1) была домашняя ничья с клубом из первой пятерки «Аль-Иттихад». Хозяевам удалось открыть счет первыми, но все же грозный соперник счет сравнял и в равном матче команды все же поделили очки между собой.

В матче 15 тура случился проигрыш в гостях от команды с нижней части таблицы «Аль-Ахдуд» (0:1), где не удалось показать внятной игры и моментов было очень мало для взятия ворот соперника. А в следующем туре вновь в гостях была безголевая ничья (0:0) с «Аль-Шабаб».

И, наконец, последний свой матч в рамках 17 тура ПЛ «Аль-Иттифак» проводил дома с четвертой командой в чемпионате на текущий момент «Аль-Таавун» и уступил им (0:2), пропустив в каждом из таймов по голу и не показав своей лучшей игры, как в атаке, так и обороне.

Результаты «Аль-Иттифак» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 16.12.23 «Аль-Иттифак» — «Аль-Таавун» 0:2.
  • 07.12.23 «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттифак» 0:0;
  • 02.12.23 «Аль-Ахдуд» — «Аль-Иттифак» 1:0;
  • 24.11.23 «Аль-Иттифак» — «Аль-Иттихад» 1:1;
  • 11.11.23 «Аль-Фейха» — «Аль-Иттифак» 0:0.

Интересные статические факты «Аль-Иттифак»:

  • В 7 последних встречах не удается победить, при этом 5 ничейных исходов в основное время игры и 2 поражения;
  • В последнем гостевом матче была ничья;
  • Только в 1 из 7 последних матчах клуба забивают обе команды;
  • В 7 последних матчах ни разу не было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 3 матчах команда не может забить;
  • Команда отличается голом только в 3 из 10 последних поединках.

Аль-Наср – Аль-Иттифак: история личных встреч

 

Команды в истории очных поединков провели между собой 35 очных матчей. 1 из них стали победными для «Аль-Насра», а у «Аль-Иттифака» в активе всего 10 побед. А 9 матчей закончились ничейным результатом.

«Аль-Наср» в этих матчах забивал в среднем 1.43 гола (50 мячей), а «Аль-Иттифак» 1.29 (45 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (3:0), такой результат удавался дважды «Аль-Иттифаку». «Аль-Наср» же выигрывал 1 раз своего предстоящего оппонента со счетом (4:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 31.10.23 «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» (0:0), после дополнительного времени (1:0).
  • 27.05.23 «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср» (2:1).
  • 27.05.23 «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср» (1:1).
  • 22.01.23 «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» (1:0).
  • 11.03.22 «Аль-Иттифак» – «Аль-Наср» (2:2).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов, команды по разу обыгрывали друг другу и трижды сыграли вничью в основное время матча.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу и в них лишь 1 раз было забито более 3 мячей.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Иттифак

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Аль-Наср» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Аль-Наср» — 1.28;
  • Ничья — 5.75;
  • Победа «Аль-Иттифак» — 827;
  • Ф1 (-1,5) — 1.80;
  • Ф1 (-1) — 1.40;
  • Ф2 (1,5) — 1.92;
  • Ф2 (2) — 1.49;
  • ТБ (2,5) — 1.45;
  • ТМ (2,5) — 2.56;
  • ТМ (3,5) — 1.63;
  • ТБ (3) — 1.72;
  • ОЗ (да) — 1.80;
  • ОЗ (нет) — 1.90.

«Аль-Наср» в текущем сезоне выглядит очень прилично, несмотря на то что и не лидирует в Чемпионате Саудовской Аравии. Их атакующий потенциал очень велик и ему могут позавидовать ряд топовых европейских клубов. Их оппонент в лице «Аль-Иттахад» пока буксует и даже в играх не с самыми сильными командами они зачастую теряют очки и даже из оборону пройти не могут. 

Здесь можно заключить пари на Ф1 (-1.5) за приличный коэффициент 1.80. Так как думаю что вероятнее всего в этом матче будет уверенная победа хозяев с приличной разницей в счете.

В своих последних матчах хозяева выдают достаточно результативную игру, хоть и гости ей не блещут, но всё же у них хорошая атакующая линия. Да и в 3 из 5 последних очных встречах обе команды отличались. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.80.

Где смотреть матч Аль-Наср – Аль-Иттифак

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Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак
Дата проведения
22 декабря, 18.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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