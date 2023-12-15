«Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа». Суарес о разговоре с Месси в «Барсе»

Луис Суарес рассказал, как в «Барселоне» распределялись роли в нападении.

«Это был матч против «Аякса», Лео был ложной «девяткой». Я играл с , открывался.

Лео сказал мне во время матча: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа».

Тогда я почувствовал себя хорошо. спросил, комфортно ли нам, и тогда мы так и стали играть.

Мы должны были уважать лучшего игрока мира, который только что все выиграл с », – сказал бывший форвард «Барселоны».

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