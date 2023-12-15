«Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа». Суарес о разговоре с Месси в «Барсе»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Пеп Гвардиола Луис Суарес Неймар Луис Энрике Интер Майами ахахаха Футбол

Луис Суарес рассказал, как в «Барселоне» распределялись роли в нападении.

«Это был матч против «Аякса», Лео был ложной «девяткой». Я играл с Неймаром, открывался.

Лео сказал мне во время матча: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа».

Тогда я почувствовал себя хорошо. Луис Энрике спросил, комфортно ли нам, и тогда мы так и стали играть.

Мы должны были уважать лучшего игрока мира, который только что все выиграл с Гвардиолой», – сказал бывший форвард «Барселоны».

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38 комментариев
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Тот, кто переводит, вообще не знает испанского языка дальше слова ‘Hola’, и из-за этого говноперевода сейчас в комментах будут писать всякую ерунду.

Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали.

Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса.

Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
+45
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+40
Ложной девяткой... Лицо Мостового представили?
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+23
лучше быть жирным другом Месси, чем жирным хейтером со Спортса
+20
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+12
Ответ _6eJlapaLLIa _
Может он сказал Суаресу становиться на позицию форварда, а Лео будет подавать справа? Что за бред, зачем перефразировать, добавлять что-то своё? Автор - ребёнок...... Расходимся.
Надо почитать в другом источнике. У спортса свой "уникальный" перевод)
+15
-3
+12
Перевод как обычно немного неточный. Там было сказано что походу матча игра не шла, Месси играл ложной девяткой, а Суарес и Неймар крайних. Потом по ходу матча Месси предложил поменяться местами и это сработало, после чего они продолжили играть так.
+8
-1
+7
Может он сказал Суаресу становиться на позицию форварда, а Лео будет подавать справа?
Что за бред, зачем перефразировать, добавлять что-то своё? Автор - ребёнок......
Расходимся.
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Хорошо на ворота 🥅 не отправил
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"Когда Лео назвал меня жирным, я почувствовал себя хорошо".
©Л.Суарес
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Gordo- толстячок. Жирный,?
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Ответ DenisLa
Тот, кто переводит, вообще не знает испанского языка дальше слова ‘Hola’, и из-за этого говноперевода сейчас в комментах будут писать всякую ерунду. Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали. Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса. Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
спасибо да gordo по-испански это не особо грубо
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ложной девяткой... Лицо Мостового представили?
У него что-то случилось с face id))
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Ответ funnynerd21
Комментарий удален пользователем
Суарес как-то раз очень неплохо ворота Уругвая защитил. Так неплохо, что в Гану ему до сих пор лучше не ездить))
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Ответ DenisLa
Тот, кто переводит, вообще не знает испанского языка дальше слова ‘Hola’, и из-за этого говноперевода сейчас в комментах будут писать всякую ерунду. Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали. Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса. Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
Предлагаю вывести в ТОП этот комментарий!
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Ребята прикалываются :) Ответ Суареса: " Гном, ОК, только прыгай там выше, а то я не пойму, на кого играть" 😉
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Ответ _6eJlapaLLIa _
Может он сказал Суаресу становиться на позицию форварда, а Лео будет подавать справа? Что за бред, зачем перефразировать, добавлять что-то своё? Автор - ребёнок...... Расходимся.
Прочитал в других источниках, в том числе на сайте, откуда взята новость. Перевод верный, но варьируется интерпретация слово gordo - от толстяка до жирного. Так что, извинитесь перед Александром Суряевым)
P.S А можете и не извиняться. Юзер DenisLa куда лучше меня всё объяснил. Суряев хотел набросить)
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Главное, что сработало.
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Ответ DenisLa
Тот, кто переводит, вообще не знает испанского языка дальше слова ‘Hola’, и из-за этого говноперевода сейчас в комментах будут писать всякую ерунду. Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали. Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса. Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
Классика спортса
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Ответ DenisLa
Тот, кто переводит, вообще не знает испанского языка дальше слова ‘Hola’, и из-за этого говноперевода сейчас в комментах будут писать всякую ерунду. Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали. Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса. Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
Всегда казалось, что это больше "крепыш", "здоровяк". Что-то вроде такого.
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Ответ Sanya Kruus
Месси гном для своих, Суарес толстый. а Неймар? вертлявый?
вертлюжопый
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Ответ Homelender_666
Прочитал в других источниках, в том числе на сайте, откуда взята новость. Перевод верный, но варьируется интерпретация слово gordo - от толстяка до жирного. Так что, извинитесь перед Александром Суряевым) P.S А можете и не извиняться. Юзер DenisLa куда лучше меня всё объяснил. Суряев хотел набросить)
толстяк звучит по-другому. Можно сказать,что это даже не синонимы
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Ответ Homelender_666
Ловкий ход. У них будет внутренний диссонанс 😁
😂
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий удален модератором
Ловкий ход. У них будет внутренний диссонанс 😁
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Ответ БолельщикСоСтажем
А Лео не такой уж и лапочка
Да, так сейчас очень модно думать
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откуда Месси знает Уткина,
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Жирный на ворота. Негласное правило
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То есть Энрике ничего вообще не решал, хотя оценивая всю тренерскую карьеру Энрике после Барсы хорошо что игроки сами решали кто как будет играть.
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Лео в 2014 был не особо стройнее Луиса
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Автор удот.
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Жирная девятка, ложный правый вингер и танцор.
Великолепное было трио.
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Комментарий удален модератором
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