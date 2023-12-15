«Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа». Суарес о разговоре с Месси в «Барсе»
Луис Суарес рассказал, как в «Барселоне» распределялись роли в нападении.
«Это был матч против «Аякса», Лео был ложной «девяткой». Я играл с Неймаром, открывался.
Лео сказал мне во время матча: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа».
Тогда я почувствовал себя хорошо. Луис Энрике спросил, комфортно ли нам, и тогда мы так и стали играть.
Мы должны были уважать лучшего игрока мира, который только что все выиграл с Гвардиолой», – сказал бывший форвард «Барселоны».
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Дословно ‘Gordo’ действительно переводится как «толстый». Вот только в аргентинском испанском это абсолютно нормальное обращение к приятелю без какого-либо негативного подтекста. Типа нашего «пухляш», только еще добрее, потому что ‘Gordo’ даже не обязательно должен быть хоть сколько-либо толстым, чтобы его так назвали.
Зайдите, например, в аккаунт к Дриусси: ему под каждым постом пишут сотни сообщений ‘Te amo gordo’, хотя у него нет ни грамма лишнего веса.
Но автору статьи намного проще, конечно, втупую вбить слово в Гугл, чем разобраться в контексте.
Что за бред, зачем перефразировать, добавлять что-то своё? Автор - ребёнок......
Расходимся.
©Л.Суарес
P.S А можете и не извиняться. Юзер DenisLa куда лучше меня всё объяснил. Суряев хотел набросить)
Великолепное было трио.