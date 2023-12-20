Осинькин про интерес «Спартака», «Динамо», «Локо»: «Были разговоры, но не настолько конкретно все. С Заремой я не знаком»

Игорь Осинькин рассказал об интересе к нему «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».

– Были разговоры про московские клубы – «Спартак», « », « ». Я даже слышал версию, что вы прервали переговоры.

– Не было такого, чтобы я прерывал. Все это было не настолько конкретно. Да, были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.

У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы переходить куда-то, что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

– Говорят, настырнее всего были и « ».

– Я не знаком с ней. Какие-то разговоры до меня доходили, – сказал главный тренер « » Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну.

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