Осинькин о том, что Абрамович подарил ему Audi Q5: «Попросили не уходить из Академии Коноплева и отблагодарили. То, как у него забрали «Челси», – некрасиво»

Теги Крылья Советов Челси Жозе Моуринью премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Акрон-Академия Коноплева U-19 Игорь Осинькин Нобель Арустамян Футбол

Игорь Осинькин рассказал, как Роман Абрамович подарил ему автомобиль.

– Вы долго и плотно общались с Абрамовичем.

– Действительно. Он был одним из руководителей фонда «Национальная академия футбола», который финансировал академию в Тольятти. Я там работал.

Часто он вызывал меня на какие-то встречи, мы несколько раз были в Англии. Были большие возможности для стажировок и матчевых встреч.

Много раз мы встречались и в Москве просто для того, чтобы рассказать о ситуации в академии.

– Это довольно странно. У Абрамовича много компаний, да, было большое внимание к футболу. Но чтобы он общался с тренером из Академии Коноплева – это удивительно. Неужели, вы говорили о воспитанниках академии?

– Да, и о воспитанниках, и о возможном развитии.

– Я слышал, что он с вами обсуждал и «Челси», ваше мнение спрашивал, интересовался вашим мнением.

– Наверное, все-таки интересовался, чтобы советы давать… Ему было интересно мнение со стороны. Мне всегда льстило, что его интересовало мое мнение.

Я еще до прихода Абрамовича в академию смотрел и изучал все игры «Челси», потому что когда к ним пришел Моуринью – это было что-то новое, свежее.

Немножечко жизнь несправедлива. То, как у него забрали «Челси», – некрасиво. За то, что он сделал для этого проекта, думаю, даже в столь сложной для нас с точки зрения политики страны болельщики «Челси» будут его любить. Это было не просто вложение денег, а вложение и знаний, и души.

– А правда, что он вам по какому-то поводу подарил машину?

– Да. Наверное, в тот момент, когда я мог уйти, но остался в Академии. Был важный момент для Академии – надо было развиваться.

На самом деле не было такого, что «мы дадим тебе машину, если не уйдешь». Попросили не уходить, я не ушел. И дальше получилось, что меня отблагодарили.

– Это Audi Q7?

–  Audi Q5, – сказал тренер «Крыльев Советов» Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну.

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21 комментарий
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как раз таки если судить по тому, как у абрамовича забрали челси, то жизнь очень справедлива) роман аркадьич по таким же схемам забирал предприятия в 90х
+35
-9
+26
Ну то как он купил Челси, тоже красоты мало😂 а вообще, отношение к Абрамовичу более чем негативное. Телефоны всу, переговоры, после которых наши хз куда ушли...его роль узнаем только со временем.
+20
-14
+6
Ответ Александр Александров
как раз таки если судить по тому, как у абрамовича забрали челси, то жизнь очень справедлива) роман аркадьич по таким же схемам забирал предприятия в 90х
Ну было бы справедливо, если бы Челси у него забрали те, у кого он предприятия забирал, а не англичане)
+6
0
+6
Осинькин в курсе что из за абрамовича и ему подобных умерло ,были убиты куча народу ?
+9
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+4
А то, как наживался Абрамович в девяностые- это красиво?
+7
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+3
Просто бабла немеряно было у сабжа. Что ему в те времена какая-то Ауди.
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Ну то как он купил Челси, тоже красоты мало😂 а вообще, отношение к Абрамовичу более чем негативное. Телефоны всу, переговоры, после которых наши хз куда ушли...его роль узнаем только со временем.
Обычный кореш пупкина, лол
+4
-3
+1
Ответ Александр Александров
как раз таки если судить по тому, как у абрамовича забрали челси, то жизнь очень справедлива) роман аркадьич по таким же схемам забирал предприятия в 90х
точняк - эффект бумеранга:)))
+3
-2
+1
зато он очень красиво накормил нацистов тирамису
+7
-7
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мне подарили Q5, поэтому Челси несправедливо отобрали
+2
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0
Как бы там не было, но Челси вряд ли добьется таких результатов, которых добился при Абрамовиче
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Ответ Александр Александров
подлые англосаксы обидели чистейшей души человека 😢
Не в этом дело, а в том, что Абрамович кормил их экономику деньгами, а его бизнес в итоге отняли просто из-за национальности.
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Ответ Акира_1
Не в этом дело, а в том, что Абрамович кормил их экономику деньгами, а его бизнес в итоге отняли просто из-за национальности.
Историю британцев изучите как нибудь , особенно колониальную политику этих.... чистнейшего народа на планете
+4
-4
0
Ответ Акира_1
Некрасиво? Когда отнимают твой бизнес - это преступление, а не просто некрасиво.
Согласен, так же считают жители ЯНАО когда никого особо не спрашивая предприятия нефтяной отрасли превратились в Сибнефть.
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Ответ Ashan Sorokin
Осинькин в курсе что из за абрамовича и ему подобных умерло ,были убиты куча народу ?
кто умер и когда? ты их знал?
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