Степашин о «Динамо»: «Рассматривали Карпина и Осинькина, когда не получилось со Шварцем, но остановились на Личке. Думаю, не ошиблись»

Сергей Степашин рассказал, кто мог возглавить «Динамо» после ухода Сандро Шварца.

«У « » хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны.

Когда не получилось со , мы рассматривали варианты с и , но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись», – сказал член совета директоров «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице Мир 3-е место.

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