Степашин о «Динамо»: «Рассматривали Карпина и Осинькина, когда не получилось со Шварцем, но остановились на Личке. Думаю, не ошиблись»
Сергей Степашин рассказал, кто мог возглавить «Динамо» после ухода Сандро Шварца.
«У «Крыльев Советов» хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны.
Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись», – сказал член совета директоров «Динамо».
После 18 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место.
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