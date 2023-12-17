Зампред Госдумы Жуков: «Абаскаль – тренер не уровня «Спартака». Я за опытного россиянина, а не молодого иностранца»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Жуков Игорь Осинькин Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я уже много говорил об Абаскале. Мое мнение не меняется: Абаскаль – это тренер не уровня «Спартака».

Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца.

Не хочу называть конкретные фамилии, у нас много хороших отечественных специалистов, которые хорошо знают специфику нашего футбола, потому что им живут. Тот же Осинькин очень хороший тренер», – сказал зампред Госдумы и болельщик «Спартака» Жуков.

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34 комментария
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Главный тренер Спартака Абаскаль: «Жуков — зампред госдумы не уровня России»
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Ответ OldRedWhite
Опытный россиянин у нас один !
Если он возглавит, то олимпиаду выиграем за три дня
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Гершкович, Бышовец, Найденов, Оборин?)
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Жуков - политик не уровня Российской федерации. Я за молодого россиянина, а не старого коррупционера.
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Опытный россиянин у нас один !
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Ответ dandyst1
Главный тренер Спартака Абаскаль: «Жуков — зампред госдумы не уровня России»
И это правильно!
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Грустно
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В Госдуме хотелось бы не опытных депутатов десяти созывов, а людей, думающих только о том, как сделать, наконец, жизнь избирателей достойной, и, которые, занимаются своими прямыми обязанностями, а не лезут в работу футбольных клубов.
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Там в госдуме делать больше нечего,кроме как о тренере Спартака думать?
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Лишь бы не опытного Австрияка, хватит бред нести пусть работает, на кого менять то . Посмотрим итоговое место, а там видно будет
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Ответ раскаявшийся жиробас
Гершкович, Бышовец, Найденов, Оборин?)
Ты про того Найденова, который умер в 2010 году?🤦‍♂️
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Опять на Путина намекает?
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Опять они со своими «россиянинами» то игроков то тренеров
Тренировать и играть сильнейшие должны не смотря на паспорт
Аж выбешивают клоуны
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Интересно , кто такой этот жуков и почему это здесь есть , у меня бабушка у подъезда говорит другое
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Таким образом, Абаскаль - лицо, признанное иностранным агентом
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Открыт новый персонаж из Госдумы. Там в думе вообще адекватные люди есть? Хоть один?
Наверное есть, уборщица.
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Мы тут сами с усами!
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Жуков Царю не перечит…
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Вот Осинькин чего за свою жизнь завоевал,да ни чего по сути.И может не завоюет. Карма такая.А вот когда завоюет, вот тогда надо присмотреться.А так тренеров,как и игроков на один сезон у нас уйма.Пример Черчесов.
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Ответ banchik1
Ты про того Найденова, который умер в 2010 году?🤦‍♂️
Разве это преграда для истинных патриотов?
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Ответ banchik1
Ты про того Найденова, который умер в 2010 году?🤦‍♂️
мертвый не значит неопытный!
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Ответ lovec23
Лишь бы не опытного Австрияка, хватит бред нести пусть работает, на кого менять то . Посмотрим итоговое место, а там видно будет
Гендиректор Спартака перелогинься
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Ответ spavlovaps@icloud.com
Интересно , кто такой этот жуков и почему это здесь есть , у меня бабушка у подъезда говорит другое
Это у подъезда. А у парадной бабушки говорят, что Абаскаль должен остаться. ))
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Как будто очередную колонку Чернявского прочитал
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Дмитрий Анатольевич еще ничего про Абаскаля не говорил?
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А какой уровень у Спартака?
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Ещё год назад этот Жуков такой Фамилии как Осинькин и слышать не слышал,а тут засветился и сразу великий.Можно сразу в Спартак.Куда ветер дует,туда его и клонит.
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Где то поаплодировал и скрестил пальцы на удачу один Мостовой
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Верхние фейсы подключились
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Опытного россиянина😁
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