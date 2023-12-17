Зампред Госдумы Жуков: «Абаскаль – тренер не уровня «Спартака». Я за опытного россиянина, а не молодого иностранца»

Александр Жуков раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я уже много говорил об . Мое мнение не меняется: Абаскаль – это тренер не уровня « ».

Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца.

Не хочу называть конкретные фамилии, у нас много хороших отечественных специалистов, которые хорошо знают специфику нашего футбола, потому что им живут. Тот же очень хороший тренер», – сказал зампред Госдумы и болельщик «Спартака» Жуков.

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