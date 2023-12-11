«Палмейрас» хотят от «Зенита» банковских гарантий оплаты трансфера Артура. Возможен платеж не через российский банк

«Палмейрас» хотят банковских гарантий, что получат деньги за Артура от «Зенита».

Ранее сообщалось, что Зенит» и « » договорились о трансфере 25-летнего вингера за 15+3 млн евро.

Бразильский клуб хочет включить в соглашение по специальные пункты, чтобы избежать неисполнения обязательств и просрочек платежей со стороны россиян.

Требования банковских гарантий будут основной защитой для «Палмейрас». В случае несоблюдения условий «Зенит» будет обязан выплатить большой штраф.

Юристы в Бразилии работают даже над тем, чтобы включить в сделку оплату не через российские банки, чтобы избежать рисков.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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