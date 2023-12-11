«Палмейрас» хотят от «Зенита» банковских гарантий оплаты трансфера Артура. Возможен платеж не через российский банк

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс деньги Футбол

«Палмейрас» хотят банковских гарантий, что получат деньги за Артура от «Зенита».

Ранее сообщалось, что Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере 25-летнего вингера за 15+3 млн евро.

Бразильский клуб хочет включить в соглашение по Артуру специальные пункты, чтобы избежать неисполнения обязательств и просрочек платежей со стороны россиян.

Требования банковских гарантий будут основной защитой для «Палмейрас». В случае несоблюдения условий «Зенит» будет обязан выплатить большой штраф.

Юристы в Бразилии работают даже над тем, чтобы включить в сделку оплату не через российские банки, чтобы избежать рисков.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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24 комментария
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Можно через Озон-банк прогнать. Если что, заберут в пунктах выдачи товарами.
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Пусть финансовый отдел Зенита едет в Армению или Казахстан открывать счёт в банке)
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Международные платежи из России производят Юнистрим, Раффайзенбанк и еще около десятка иностранных банков и их дочек. Так что никаких проблем с оплатой быть не может.
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"А можно утром стулья, а вечером деньги?"
"Можно. Но деньги вперед!" (с)
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Ответ Leon Petov
Вот он, "БРИКС" во всей красе
Слабенько
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Не совсем понятны их опасения. Это далеко не первый трансфер из бразильских клубов, и ни разу Зенит не нарушил свои финансовые обязательства.
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через Киви можно перевести)
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Ответ Dark.Babysitter
А как еще если у нас банками правят воры и бандиты
В таком случае Вы можете назвать страну, где это не так??
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Ответ раскаявшийся жиробас
Пусть финансовый отдел Зенита едет в Армению или Казахстан открывать счёт в банке)
Если заиграет, то потом будут рассказывать, что Артур - армянин.
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Бразильцы быстро выдыхаются в Зените: уже Вендел и Клаудиньо на чемоданах висят. Хорошо если удастся потом удачно сплавить как Малкома или брево-Передаса устроить в ПСЖ.
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Источник сомнительный,летом за Мантуана деньги перевели без проблем.
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Дык это... БРИКС, общая валюта, расчёты, все дела... Не?
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Ренан считается за банковскую гарантию?
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Ответ раскаявшийся жиробас
Пусть финансовый отдел Зенита едет в Армению или Казахстан открывать счёт в банке)
Всегда можно вернуться к старым проверенным чемоданам с наликом, но тогда встаёт вопрос, кто оплатит чартер?
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Ответ Денис Гончаров
Всегда можно вернуться к старым проверенным чемоданам с наликом, но тогда встаёт вопрос, кто оплатит чартер?
Зенит возьмет один из бортов Газпрома и привезет деньги, а заодно увезут Артура из Бразилии.
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Ответ Фут.Боль
Можно через Озон-банк прогнать. Если что, заберут в пунктах выдачи товарами.
По частям.
Питер же
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После банковских гарантий они дадут честное слово, что Артур прилетит.
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