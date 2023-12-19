«Барса» недополучила 40 млн евро от продажи части Barça Vision. Клуб ищет новых инвесторов и готов выслушать предложения по всем игрокам зимой (Relevo)
«Барселона» рассмотрит предложения по любому из игроков из-за финансовых проблем.
По данным Relevo, немецкая компания Libero Football Finance, выкупившая 29,5% Barça Vision в августе 2022 года, не заплатит «Барселоне» 40 млн евро, которые должна была выплатить в последнем квартале текущего года.
В настоящее время «Барселона» активно ищет новых инвесторов. Кроме того, дополнительный доход может быть обеспечен за счет продажи игроков в январское трансферное окно – сообщается, что руководство «блауграны» готово рассмотреть предложения по каждому из игроков.
Утверждается, что на данный момент «Барселоне» удалось установить контакты с несколькими возможными инвесторами, однако изменение ситуации до конца года маловероятно.
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ну и вишенка на торте - физрук Хаве во главе команды
А сейчас все в Барселоне разгребают последствия его решения.
Из всех покупок при нем, если так взять, огромную пользу команде принесли Суарес, МАТШ, Ракитич, Педри и Френки.
И, на мой взгляд, все - остальные не оправдали вложенных средств и покупались, в основном, ради покупки.
Насквозь забарселонская марка выходила тогда с заголовком "гигантский контракт, который обанкротит клуб".
С тех пор приходится рычаги дергать каждое окно, авось кто-то подаст.
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"сосед говорит, что начал работать в подворотне - сосет за деньги. говорю ему - "у тебя х**вая работа.". а он в ответ "да норм, вчера заработал 300 долларов и 50 центов". спрашиваю "а кто тебе дал 50 центов?". сосед "в смысле кто? каждый.."