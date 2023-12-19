«Барса» недополучила 40 млн евро от продажи части Barça Vision. Клуб ищет новых инвесторов и готов выслушать предложения по всем игрокам зимой (Relevo)

«Барселона» рассмотрит предложения по любому из игроков из-за финансовых проблем.

По данным Relevo, немецкая компания Libero Football Finance, выкупившая 29,5% Barça Vision в августе 2022 года, не заплатит «Барселоне» 40 млн евро, которые должна была выплатить в последнем квартале текущего года.

В настоящее время «Барселона» активно ищет новых инвесторов. Кроме того, дополнительный доход может быть обеспечен за счет продажи игроков в январское трансферное окно – сообщается, что руководство «блауграны» готово рассмотреть предложения по каждому из игроков.

Утверждается, что на данный момент «Барселоне» удалось установить контакты с несколькими возможными инвесторами, однако изменение ситуации до конца года маловероятно.

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