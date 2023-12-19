«Барса» недополучила 40 млн евро от продажи части Barça Vision. Клуб ищет новых инвесторов и готов выслушать предложения по всем игрокам зимой (Relevo)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы бизнес деньги Футбол

«Барселона» рассмотрит предложения по любому из игроков из-за финансовых проблем.

По данным Relevo, немецкая компания Libero Football Finance, выкупившая 29,5% Barça Vision в августе 2022 года, не заплатит «Барселоне» 40 млн евро, которые должна была выплатить в последнем квартале текущего года.

В настоящее время «Барселона» активно ищет новых инвесторов. Кроме того, дополнительный доход может быть обеспечен за счет продажи игроков в январское трансферное окно – сообщается, что руководство «блауграны» готово рассмотреть предложения по каждому из игроков.

Утверждается, что на данный момент «Барселоне» удалось установить контакты с несколькими возможными инвесторами, однако изменение ситуации до конца года маловероятно.

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31 комментарий
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Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
+26
-5
+21
Скоро зарплату Месси будут футболистами выплачивать
+14
-5
+9
Ответ nb8dwryv56
Скоро зарплату Месси будут футболистами выплачивать
Уже начали, Альбой и Бускетсом
+10
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+8
Ответ sp.msk.86
спасибо бармалею, "создал условия"
а Пузатый типа не при чем? вместо того, чтобы перетерпеть год без трансферов (как Челси в свое время) и дать бесценный опыт молодежи, он бросился скупать либо полных бревен типа Торреса, либо престарелых пешеходов типа Левы

ну и вишенка на торте - физрук Хаве во главе команды
+10
-3
+7
Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
спасибо бармалею, "создал условия"
+6
-3
+3
Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
Просто один президент возомнил, что может покупать любого игрока за огромные деньги и не думать о будущем: при нем за 7 сезонов было потрачено 1273,61 млрд евро - тот же Сити, который считается самым тратящим клубом, за этот же промежуток потратил немного, но меньше (1266,81 млрд).
А сейчас все в Барселоне разгребают последствия его решения.

Из всех покупок при нем, если так взять, огромную пользу команде принесли Суарес, МАТШ, Ракитич, Педри и Френки.
И, на мой взгляд, все - остальные не оправдали вложенных средств и покупались, в основном, ради покупки.
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Сейчас во всем Хави обвинят, который недостаточно выигрывает
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Ответ sp.msk.86
спасибо бармалею, "создал условия"
а помните контракт Месси с зп 500 млн за 4 года? Глорье рвало глотку, что Месси своей игрой и продажей маек отобъет с лихвой.
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Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
Ларчик просто открывается - там был один футболист, который с детства настолько любил за футболку играть, что просто кушать не мог, если его конкурент зарабатывал хоть на евро больше, и колотил короткими ножками и ручками, требуя переподписать соглашение.
Насквозь забарселонская марка выходила тогда с заголовком "гигантский контракт, который обанкротит клуб".
С тех пор приходится рычаги дергать каждое окно, авось кто-то подаст.
https://e00-marca.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2021/01/31/16120494537810.jpg
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Ответ Homelender_666
Грустно всё это. Чем думали сосьос, когда выбрали Роселя вместо успешного Лапорты? Почему раньше не выгнали Бартомеу. Человек выписал неадекватные зарплаты, сделал три неудачных трансфера на 100+ млн каждый. Высокомерные глоры это заслужили, но точно не болельщики, которые любят клуб.
Если не обладаешь информацией, то не стоит выдавать свои предположения за что-то серьезное. Именно благодаря Росселю Барса справилась с кризисом во время первого срока Лапорты, именно Росель привел Роналдиньо, Гвардиолу, удержал Месси, привел спонсоров. Лапорта по факту такой же как и Бартомеу, без малейшего понимания экономики и стратегии
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вспоминается анекдот:
"сосед говорит, что начал работать в подворотне - сосет за деньги. говорю ему - "у тебя х**вая работа.". а он в ответ "да норм, вчера заработал 300 долларов и 50 центов". спрашиваю "а кто тебе дал 50 центов?". сосед "в смысле кто? каждый.."
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Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
кого тебе жалко?) клуб и фанатов, которые только и подставляют Мадрид?))))
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Ответ Rigan Lans
а помните контракт Месси с зп 500 млн за 4 года? Глорье рвало глотку, что Месси своей игрой и продажей маек отобъет с лихвой.
Не знаю что там они в итоге отбили , но зп ему еще платить до 2025 года, хотя он уже давно за них не играет
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Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
В этой новости нет ни слова об предложении по любому игроку. сам придумал? Вся проблема этого рычага в том, что он на бумаге был, а по факту нет. Ла лига пошла на уступки и Совет директоров внёс свои деньги как гарантии. История с Либеро уже длится почти год. спортс каждые несколько месяцев просто постит об этом
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Ответ JENNINGS
Честно, даже жалко как-то уже. От клуба, который по финансам мог позволить себе практически любого футболиста мира до готовности выслушать предложения по абсолютно любому игроку. Хоть я фан «Реала», но это действительно жесть
Ну спасибо турану который 8 лет сидел на банке, рафинье и прочим ребятам которые числились на балансе. Спасибо отступным в лярд за деревянных игроков
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Ответ №7
Не знаю что там они в итоге отбили , но зп ему еще платить до 2025 года, хотя он уже давно за них не играет
вот и я об этом
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