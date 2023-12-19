Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги: «От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта. Через год или два мы сможем запустить его»

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта Суперлига Европы Футбол

Жоан Лапорта высказался о будущем Суперлиги Европы.

21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.

«Если [суд вынесет вердикт в нашу пользу], первое, что нам нужно будет сделать, – начать все обдумывать совместно с УЕФА. Это должно быть сделано именно так.

УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового соревнования. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу», – сказал президент «Барселоны».

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16 комментариев
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Ответ Гамарджоба Генацвале
УЕФА низачто не согласится на создание подобного турнира,потому что тогда деньги пойдут мимо кассы.
УЕФА ничего не сможет сделать, если будет много желающих. насколько я понимаю, Перес над этим работает.
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УЕФА низачто не согласится на создание подобного турнира,потому что тогда деньги пойдут мимо кассы.
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Ответ Иван Петров
УЕФА может просто вышвырнуть клубы из национальных лиг и побанить из всех турниров. Ей надо было это сделать еще в 21 году.
из национальных лиг? с чего бы это? а забанят в еврокубках и сами подтолкнут в сторону суперлиги.
+3
-2
+1
Ответ Nick Dovgo
мафия
бессмертна
+2
-2
0
Ответ Птюч, Ёж.
УЕФА ничего не сможет сделать, если будет много желающих. насколько я понимаю, Перес над этим работает.
УЕФА может просто вышвырнуть клубы из национальных лиг и побанить из всех турниров. Ей надо было это сделать еще в 21 году.
+2
-2
0
Ответ Птюч, Ёж.
УЕФА ничего не сможет сделать, если будет много желающих. насколько я понимаю, Перес над этим работает.
ну кого Перес туда позовет то? АПЛ и Бундеслига отказались плюс ПСЖ. Что за Суперлига то будет без них всех? Дурацкая затея. Но денег очень много обещают, если б не это, сказали б сами и Перес и Лапорта, что это бред полный.
+1
-1
0
Ответ Иван Петров
УЕФА может просто вышвырнуть клубы из национальных лиг и побанить из всех турниров. Ей надо было это сделать еще в 21 году.
И потом гордо смотреть как в финале играет ПСЖ с Лудогорцем)) Такие умные и категорично сейчас научат функционеров как надо)))
+2
-2
0
Ответ Eden Hazard
ну кого Перес туда позовет то? АПЛ и Бундеслига отказались плюс ПСЖ. Что за Суперлига то будет без них всех? Дурацкая затея. Но денег очень много обещают, если б не это, сказали б сами и Перес и Лапорта, что это бред полный.
Отказались, т. к боялись УЕФА, если европейский суд подтвердит законность создания, то УЕФА не сможет применять санкции к участникам суперлиги
+1
-1
0
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