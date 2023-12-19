Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги: «От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта. Через год или два мы сможем запустить его»

Жоан Лапорта высказался о будущем Суперлиги Европы.

21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и .

«Если [суд вынесет вердикт в нашу пользу], первое, что нам нужно будет сделать, – начать все обдумывать совместно с . Это должно быть сделано именно так.

УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового соревнования. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу», – сказал президент «Барселоны».

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