Лапорта допустил, что «Барса» подпишет хавбека зимой: «Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эдгар Давидс финансовый фэйр-плей Гави Футбол

«Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника в январе.

Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

«Идея состоит в том, чтобы подписать полузащитника, который каким-то образом компенсирует потерю Гави, если у нас получится соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад, например, с Эдгаром Давидсом», – сказал Лапорта. 

Напомним, хавбек каталонской команды Гави получил травму крестообразной связки колена и пропустит оставшуюся часть сезона. 

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7 комментариев
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С Давидсом шикарно получилось, взлетели на 2е место:) Были конечно в истории Барселоны культовые залеты на полгода Давидс, Ауба, вроде недолго поиграли но в память болельщикам врезались:))
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Давидс был очень хорош в своё время
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Такого как Давидс Барселоне сейчас очень не хватает. После его перехода, за полсезона поднялись с 6-го места на 2-е.
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Ответ Rigan Lans
Лапорта, конечно жук. Под носом ннсколько таких же трансферов Барсы, но он нювспомнил именно Давидся. Настоящий политик
Давидс самый удачный игрок в качестве примера аренды, в контексте замены Гави.
Лучше аналогию трудно было найти для нынешней ситуации
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Лапорта, конечно жук. Под носом ннсколько таких же трансферов Барсы, но он нювспомнил именно Давидся. Настоящий политик
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Даст бог получится,удачи Жоану и Деко
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Питбуль все-таки уже староват.
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