Лапорта допустил, что «Барса» подпишет хавбека зимой: «Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом»
«Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника в январе.
Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.
«Идея состоит в том, чтобы подписать полузащитника, который каким-то образом компенсирует потерю Гави, если у нас получится соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад, например, с Эдгаром Давидсом», – сказал Лапорта.
Напомним, хавбек каталонской команды Гави получил травму крестообразной связки колена и пропустит оставшуюся часть сезона.
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