Лапорта допустил, что «Барса» подпишет хавбека зимой: «Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом»

«Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника в январе.

Об этом рассказал президент клуба .

«Идея состоит в том, чтобы подписать полузащитника, который каким-то образом компенсирует потерю Гави, если у нас получится соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Это может быть аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад, например, с », – сказал Лапорта.

Напомним, хавбек каталонской команды получил травму крестообразной связки колена и пропустит оставшуюся часть сезона.

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