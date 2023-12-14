Беллингем, Канселу, Пепе, Гризманн и Сака – в сборной группового этапа ЛЧ от WhoScored
Три футболиста «Арсенала» вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ.
В команду от WhoScored были включены игроки с лучшими оценками на соответствующих позициях.
В сборную попали:
– вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл», рейтинг – 7,3);
– защитники: Жоау Канселу («Барселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия», 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);
– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);
– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).
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