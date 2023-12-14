Беллингем, Канселу, Пепе, Гризманн и Сака – в сборной группового этапа ЛЧ от WhoScored

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Три футболиста «Арсенала» вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ.

В команду от WhoScored были включены игроки с лучшими оценками на соответствующих позициях.

В сборную попали:

вратарь: Ник ПоупНьюкасл», рейтинг – 7,3);

защитники: Жоау КанселуБарселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия», 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);

полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);

нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).

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24 комментария
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какой негатив у меня вызывал Пепе времен Моуриньо, и какое уважение вызывает сейчас своей игрой(в таком-то возрасте!) и поведением!
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Мне кажется Грегор Кобель больше заслужил чем Поуп. Сыграл во всех матчах, тащил пенальти
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Ответ Vakhore
это вообще кто?
Вам стоит пересесть на другой автобус. В сторону от обсуждения ЛЧ.
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Пепе!!
+4
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+3
Ответ Стахович
Канселу?)Они бы ещё Бальде добавили)
Благодаря его перфомансу в матче с Порту,Барса вышла в 1/8
+3
0
+3
Беллингем 🔥
+4
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+2
Старичок Хуммельс и прадед Пепе.
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0
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Где убийца ЛЧ Родриго?
+2
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Whoscored с эпохи аргентинского Паспарту был сомнительной организацией.Народ всегда ржал с этих оценок
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Больше всего радует нахождения в символической сборной - Пепе. Даже в таком возрасте до сих пор топ-игру показывает, да скорость упала, но чтение игры, игра на втором этаже, первый пас, дальние передачи - все при нем.
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Ответ Vakhore
это вообще кто?
Это тот, кто изменяет своим жёнам)
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Грязман в этом сезоне прям хорош
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Жестко видеть в этой сборной вратаря команды, занявшей в своей группе 4-е место. Хотя объективно Поуп отличный вратарь и Ньюкасл показывал достойную игру.
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Leon Petov
Тут вроде сборная ЛЧ, а не Кубка обладателей Макнаггетс
🤣🤣🤣
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