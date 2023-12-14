Беллингем, Канселу, Пепе, Гризманн и Сака – в сборной группового этапа ЛЧ от WhoScored

Три футболиста «Арсенала» вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ.

В команду от WhoScored были включены игроки с лучшими оценками на соответствующих позициях.

В сборную попали:

– вратарь: (« », рейтинг – 7,3);

– защитники: (« », 7,8), Матс Хуммельс (« », 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);

– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);

– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).

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