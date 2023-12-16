Вингер «Порту» Галено с 2+2 против «Шахтера» – игрок недели в ЛЧ. Он опередил Хоселу, Ди Марию и Лино

Теги Порту Бенфика Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА рейтинги Анхель Ди Мария Хоселу Вендерсон Галено Самуэл Лино Футбол

Вендерсон Галено признан лучшим игроком 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер «Порту» сделал дубль и два ассиста в матче с «Шахтером» (5:3).

На звание лучшего игрока также претендовали форвард «Реала» Хоселу, хавбек «Атлетико» Самуэл Лино и вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария.

Галено выиграл опрос в текущем турнире во второй раз, ранее – в сентябре.

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1 комментарий
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Если быть прям уж совсем объективным, то игроком недели был Пенья.. Благодаря ему, Антверпен насовал Барсе всего лишь треху..
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