Вингер «Порту» Галено с 2+2 против «Шахтера» – игрок недели в ЛЧ. Он опередил Хоселу, Ди Марию и Лино
Вендерсон Галено признан лучшим игроком 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вингер «Порту» сделал дубль и два ассиста в матче с «Шахтером» (5:3).
На звание лучшего игрока также претендовали форвард «Реала» Хоселу, хавбек «Атлетико» Самуэл Лино и вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария.
Галено выиграл опрос в текущем турнире во второй раз, ранее – в сентябре.
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