Вингер «Порту» Галено с 2+2 против «Шахтера» – игрок недели в ЛЧ. Он опередил Хоселу, Ди Марию и Лино

Вендерсон Галено признан лучшим игроком 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер « » сделал дубль и два ассиста в матче с «Шахтером» (5:3).

На звание лучшего игрока также претендовали форвард « » , хавбек « » Самуэл Лино и вингер «Бенфики» .

Галено выиграл опрос в текущем турнире во второй раз, ранее – в сентябре.

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