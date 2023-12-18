«Зенит» может купить защитника «Флуминенсе» Нино за 6 млн евро. Клубы ведут переговоры
«Зенит» может купить бразильского защитника.
Петербургский клуб ведет переговоры с «Флуминенсе» о трансфере Нино Моты, сообщает «Чемпионат». Подписание центрального защитника бразильской команды может обойтись сине-бело-голубым в 6 миллионов евро.
В 2023 году Нино провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Контракт защитника с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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