«Зенит» может купить защитника «Флуминенсе» Нино за 6 млн евро. Клубы ведут переговоры

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Нино Мота Чемпионат.com Футбол

«Зенит» может купить бразильского защитника.

Петербургский клуб ведет переговоры с «Флуминенсе» о трансфере Нино Моты, сообщает «Чемпионат». Подписание центрального защитника бразильской команды может обойтись сине-бело-голубым в 6 миллионов евро.

В 2023 году Нино провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Контракт защитника с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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28 комментариев
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
Это не Спартак, которых можно на всяких Педро Рош разводить
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Судя по новостям, Зенит собирается всех бразильцев перевезти в Санкт-Петербург
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Ну это лидер обороны. Семаку с ним ничего делать не придется. Только выпусти на поле.
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Кстати, прямо сейчас на поле в матче с Аль-Ахли
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А кто на выход?
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Тут ведь как: может купить, а может и не купить. Фифти-фифти.
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Ответ Spiker1606
Это не так работает. Его купят за 20 млн, но ФК Газпром всем скажет, что купили за 8 млн, как было с Клаудиньо.
купят за 200 миллионов, а скажут за 3 взяли, как обычно в общем, эксперты в комментах нам настоящие цифры принесут
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Ответ Честный контроль
А кто на выход?
ренан
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Ответ Артур Панов
а вратаря они не хотят купить?
Хотят,но в Зените это позиция не легионерская.
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Катамадзе, Бурджанадзе или, прости господи, Росебашвили?
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Источник даже не указан. Значит, очередная 🦆.
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"началось в колхозе утро" (с), вернее ТО ...
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Откуда места для них на поле? Только если одних легов менять другими легами
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Ответ Михаил Савченко
купят за 200 миллионов, а скажут за 3 взяли, как обычно в общем, эксперты в комментах нам настоящие цифры принесут
Живи дальше в розовых очках, блаженный
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Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
Не больше 13,а с учётом,что есть 2 колумбийца француз и серб,то 9,Сейчас их в команде 7+Педро,одна легионеоская позиция остаётся...дальше сам.
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Ответ Катя_СПб
Тут ведь как: может купить, а может и не купить. Фифти-фифти.
Ренан на выход, Нино на вход
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