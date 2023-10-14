Кроос о «Золотом мяче»: «Он престижен, но не важен. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Золотой мяч Футбол

Тони Кроос поделился мнением о важности «Золотого мяча».

«Мое мнение таково, что индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл.

Он [«Золотой мяч»] престижен, но не важен. Это большая разница. Мое мнением просто заключается в том, что я не считаю его важным или не таким важным, как другие игроки. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл», – сказал полузащитник «Реала» в своем подкасте Einfach mal Luppen. 

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33 комментария

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Юрий Поляков
Солидарен с его мнением 👍
+24
-1
+23
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Роман
Ответ Акыл Сатыбалдиев
К сожалению ЗМ стал как Евровидение, вручают совсем по непонятным критериям
Так его и вручают по симпатии журналистов))
+13
-3
+10
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Акыл Сатыбалдиев
К сожалению ЗМ стал как Евровидение, вручают совсем по непонятным критериям
+14
-6
+8
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Гаврила Ардалионович
Ну, в футбол пока не играют соло.
+8
-1
+7
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Xabi Alonso78
Согласен.
Жаль Мессе подарили половину золотых мячей и обокрали Снейдеров и Ван Дейков
+16
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Leganessi
5 пенок в 7 матчах с тобой не согласны, старина Кроос. Все было в одиночку да еще и такой перфоманс)). Не плей-офф ЛЧ тащить как Роналду ( с 1/4 Роналду 47 голов, Хасбик 18 ), но и этого оказалось не надо))

Месси как побитый пес уходя из сборной наревелся что судьи засуживают Аргентину. С тех пор пенки в пользу Аргентины выросли примерно на 600%)))).
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leon01
кринж потвердит
+2
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Владлен
Про неважность индивидуальных наград это ты Роналду расскажи. Он кого угодно продаст за статуэтку. Набюдаем это постоянно..
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Отец Абду
Ответ Я Гражданин Мира
А Месси нет да ????
Ну, Месси в одиночку тащил в 19 году и полностью заслужил ЗМ ( для меня сезон 18-19 самый топовый прайм в карьере Месси).. Но жаль, что Дембеле, Тер Штеген, Пике и всякие недофутболисты подвели его, когда остался один шаг до 5 - ЛЧ в его карьере...
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JURAVLI
Ответ Zidan4ik
Марадона один выигрывал
пхахахахаха))))
+1
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Оригинальный Ник
Ответ Акыл Сатыбалдиев
К сожалению ЗМ стал как Евровидение, вручают совсем по непонятным критериям
Вручают по пиару. Кого сильнее пиарили в году, тот и получает
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corazón blanco
Да во всех видах командного спорта ты без партнеров никто и никогда не достигнешь успеха. Конечно есть те, кто играет лучше остальных, но в одиночку они ничего не смогут сделать. Солидарен с Тони.
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Отец Абду
Видимо Кроос намекает на Роналду, так как тот после ухода из Реала полностью растворился и даже на ЗБ перестал бороться, каждый раз отлетел в 1/8 ЛЧ и даже успел поиграть в ЛЕ... Как только он ушёл из Реала, Модрич и Бензема взяли свои ЗМ и продолжали выигрывать ЛЧ:)
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WESTERN-
Кроос Великолепен но надо быть реалистичнее в том же реале были игроки которые выделялись больше него. В принципе они и забирали золотого
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Le_Mogul
Да, критерии вообще не понятны, по каким заслугам дают ЗМ. Когда взял крупные турниры, награду вручают тому кто больше забил мячей за сезон. Когда забивает больше всех мячей за сезон, вручают тому кто выиграл крупный турнир. Когда выигрываешь чемпионат мира или европы, награду вручают тому кто выиграл лигу чемпионов. А ещё и вовсе отменяют награду. Остаётся версия, что дают самому распиаренному. А иногда кажется если игрок представляет определенный клуб, то награду туда и отдадут.
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benjamin92
ЗМ - самая престижная индивидуальная награда. Кроос так говорит, потому что сам не выиграл его ни разу
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Сково Роад
Ответ Акыл Сатыбалдиев
К сожалению ЗМ стал как Евровидение, вручают совсем по непонятным критериям
В смысле непонятным?

Там голосуют люди, круг которых определён правилами премии. Их голоса подсчитываются по правилам премии (ну кроме случаев когда надо ВНЕЗАПНО продлить голосование). Кто больше баллов набрал - тот и победил. Результаты публикуются.

Это, может быть, и неудачная система, но чего в ней непонятного-то?
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Spaten
Роббену и Руни не дали, какой Кроосс
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Я Гражданин Мира
Ответ Отец Абду
Ну, Роналдо и Бензема свои ЗМ выиграли благодаря перформанса на ЧМ и ЛЧ, скажем почти в одиночку тащили свою команду к пути успеха...
А Месси нет да ????
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dudufufu
Пусть скажет это Мостовому
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