Кроос о «Золотом мяче»: «Он престижен, но не важен. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл»

Тони Кроос поделился мнением о важности «Золотого мяча».

«Мое мнение таково, что индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл.

Он [« »] престижен, но не важен. Это большая разница. Мое мнением просто заключается в том, что я не считаю его важным или не таким важным, как другие игроки. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл», – сказал полузащитник « » в своем подкасте Einfach mal Luppen.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию