Кроос о «Золотом мяче»: «Он престижен, но не важен. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл»
Тони Кроос поделился мнением о важности «Золотого мяча».
«Мое мнение таково, что индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл.
Он [«Золотой мяч»] престижен, но не важен. Это большая разница. Мое мнением просто заключается в том, что я не считаю его важным или не таким важным, как другие игроки. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл», – сказал полузащитник «Реала» в своем подкасте Einfach mal Luppen.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Жаль Мессе подарили половину золотых мячей и обокрали Снейдеров и Ван Дейков
Месси как побитый пес уходя из сборной наревелся что судьи засуживают Аргентину. С тех пор пенки в пользу Аргентины выросли примерно на 600%)))).
Там голосуют люди, круг которых определён правилами премии. Их голоса подсчитываются по правилам премии (ну кроме случаев когда надо ВНЕЗАПНО продлить голосование). Кто больше баллов набрал - тот и победил. Результаты публикуются.
Это, может быть, и неудачная система, но чего в ней непонятного-то?