«Реал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 11-й
Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
Вчера завершился групповой этап турнира и стали известны последние участники стадии плей-офф. В 1/8 финала примут участие 16 команд.
Рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:
1. «Реал»
2. «Манчестер Сити»
3. «Бавария»
4. «Боруссия» Дортмунд
5. «Реал Сосьедад»
6. «Атлетико»
7. «Арсенал»
8. «Интер»
9. «Барселона»
10. «Наполи»
11. «ПСЖ»
12. «РБ Лейпциг»
13. «Порту»
14. «Копенгаген»
15. ПСВ
16. «Лацио».
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