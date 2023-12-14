«Реал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 11-й

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Интернет-издание Goal обновило рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Вчера завершился групповой этап турнира и стали известны последние участники стадии плей-офф. В 1/8 финала примут участие 16 команд. 

Рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:

1. «Реал»

2. «Манчестер Сити»

3. «Бавария»

4. «Боруссия» Дортмунд

5. «Реал Сосьедад»

6. «Атлетико»

7. «Арсенал»

8. «Интер»

9. «Барселона»

10. «Наполи»

11. «ПСЖ»

12. «РБ Лейпциг»

13. «Порту»

14. «Копенгаген»

15. ПСВ

16. «Лацио». 

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70 комментариев
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Сосьедад, идущий 6-м у себя в чемпионате, имеет пятые шансы на победу в ЛЧ. Дортмунд, идущий 5-м в Бундеслиге, имеет чертвёртые шансы на победу в ЛЧ.

Этот рейтинг точно адекватный? )
+48
-4
+44
У Дортмунда, Атлетико и Сосьедада Захаряна шансов больше, чем у Арсенала. Ору
+41
-7
+34
Бчк занизили. Команда весной выйдет на пик, когда воду дадут
+45
-23
+22
Ответ Benjamin
Реал с хоселу в атаке главный фаворит?😃
Сынок, Реал даже с Кокориным, который с банкой пива будет бегать по полю, будет фаворитом)
+23
-10
+13
Арсенал и Интер в пятерке должны быть
+13
-2
+11
Ответ Universal1000
Комментарий скрыт
Как там игра с Антверпеном вчера?
+19
-8
+11
Ответ mr_orange
Сосьедад, идущий 6-м у себя в чемпионате, имеет пятые шансы на победу в ЛЧ. Дортмунд, идущий 5-м в Бундеслиге, имеет чертвёртые шансы на победу в ЛЧ. Этот рейтинг точно адекватный? )
Ливерпуль или Челси в какой-то ЛЧ выигрывали ЛЧ идя на таких местах
+5
-1
+4
Реал Сосьедад выше Арсенала (топ-3 АПЛ), ясно.
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Арсенал сейчас очень хорош.Атака,защита,движение мяча, владение-всё на элитном уровне.Канониры как минимум покрепче Сосьедада и Боруссии будут))
+6
-2
+4
Ответ S. A.
У Дортмунда, Атлетико и Сосьедада Захаряна шансов больше, чем у Арсенала. Ору
Лацио ниже копенгагена. Тут всё ясно и понятно)))
+2
0
+2
Даже непривычно, что Реал на первом месте в прогнозах...
+3
-1
+2
Ответ WEN
Арсенал и Интер в пятерке должны быть
Арсенал давно не добивался успеха в ЛС,опыта у команды нет,Интер занял в группе 2 место и вполне в 1/8 может попасть на Реал,МС,Баварию
+2
0
+2
Ответ Марат Люсьеныч
ПСЖ вчера конечно "удивил". Как узнали счет в матче Ньюкасл-Милан сразу начали катать безопасно и согласились со второй строчкой в группе. Позорненько для клуба, который претендует на звание одного из лучших в Европе.
с их обороной, было логичным решением, Боруссия много раз могла наказать походу матча
+2
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+2
Ответ Лариса Никитина
Пропуская 2 от Црвены Звезды команда в топ 2 Вы что ШУТИТЕ?
Реал тоже от Униона пропустили 2🤷
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
БЧК даже с Антверпеном вчера справиться не смогла. Страшно представить, что с ней Копенгаген дома сделает
+5
-4
+1
Ответ Лариса Никитина
Пропуская 2 от Црвены Звезды команда в топ 2 Вы что ШУТИТЕ?
Ничего, что «Сити» вторым составом играли?
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Боруссия что на 4 месте вообще делает?))
Вышли с первого места, значит противник в 1/8 будет слабее
+1
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+1
Ответ Rahym Hommadow
логично ведь это турнир имени Реала 14 ушастых. Зуб даю никакой клуб мира не возьмёт 14 в ближайшие 10-20 лет 🤨🤨🤨🤨
1000% уверенности даю!!!😎💪
+1
0
+1
Рейтинг составляли на пару Испанские и Немецкие СМИ. Ман Сити вставили из-за их силы - тупо чтобы не палиться
+1
0
+1
Ответ Cearvm
Реал Сосьедад выше Арсенала (топ-3 АПЛ), ясно.
Реал Сосьедад Захаряна*
+1
0
+1
Ответ Кокич
«Реал» выиграл 14 КЧ/ЛЧ и 11 из них (78,6%) в чётные годы.
Базара нет брат ✊🏾
+3
-2
+1
Боруссия что на 4 месте вообще делает?))
+2
-1
+1
Ответ Benjamin
Боруссия что на 4 месте вообще делает?))
они вышли из смертельный группы
+1
0
+1
Очевидно,что 2 явных фаворита с примерно одинаковыми шансами - Реал и Сити. Второй эшелон - Бавария, Интер, Арсенал, Атлетико, ПСЖ. И потом все остальные. Как будет Реал без центрфорварда проходить евровесну,даже не представляю, Хоселу при всем уважении к нему, эту роль не тянет. Непонятно, что будет с Баварией, выйдет ли она на свой уровень весной, потому что с такой игрой трофеи не выигрываются. Посмотрим
0
0
0
Ответ Марат Люсьеныч
ПСЖ вчера конечно "удивил". Как узнали счет в матче Ньюкасл-Милан сразу начали катать безопасно и согласились со второй строчкой в группе. Позорненько для клуба, который претендует на звание одного из лучших в Европе.
Так до этого момента могли штук пять забить. Если не больше. Потом начался холодный расчёт, их нельзя в этом винить.
+2
-2
0
Ответ WEN
Арсенал и Интер в пятерке должны быть
Комментарий удален пользователем
Ответ Arthas M
Арсенал давно не добивался успеха в ЛС,опыта у команды нет,Интер занял в группе 2 место и вполне в 1/8 может попасть на Реал,МС,Баварию
Не думаю,что нынешнему Интеру не по зубам Реал или Бавария.Команда-финалист прошлого сезона ЛЧ так то(причем состав только усилили).
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Ответ corazón blanco
Никогда не понимал в создание таких вот рейтингов, до первых матчей плэй-офф еще больше двух месяцев. За это время многие игроки команд могут травмироваться, потерять свой пик или же наоборот выйти на него при плохой игре сегодня. Вилами по воде.
при этом ещё и жеребьёвка не была)
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Жду финала ПСВ - Лацио.
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Ответ ЛокотьВернблума
это, те которым запретили отдых ради призовых за победу ? смешной ты, с такими оправданиями
Да, именно Ямалу, Гиу, Фермину Лопесу и Форту запретили отдых ради победы в матче с нулевым значением ухахаха.

Не пиши мне, локоть.
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