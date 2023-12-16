Хави дал «Барсе» два выходных после 1:0 с «Атлетико», а за 3 дня до 2:4 от «Жироны» водил игроков в картинг. Это разозлило Лапорту

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Антверпен Жирона Футбол

Жоан Лапорта недоволен некоторыми методами Хави.

Как пишет OK Diario, президенту «Барселоны» совершенно не понравилось то, что тренер дал игрокам два выходных после побед над «Порту» (2:1) и «Атлетико» (1:0), а также провел так называемую «невидимую тренировку» в картинге.

В прошлый четверг, 7 декабря, Хави повел команду в картинг. Подобный вид совместного досуга нередко практикуется тренерами – считается, что так укрепляется доверие между игроками и снижается давление.

Три дня спустя, 10 декабря, «Барселона» проиграла «Жироне» дома, пропустив четыре гола.

На следующий день после этой игры «Барса» опубликовала заявку на матч с «Антверпеном», и в ней не было Роберта Левандовского, Илкая Гюндогана и Рональда Араухо. Тогда в ситуацию вмешались Лапорта и Деку – по их требованию Хави изменил заявку.

Как пишут El País и The Athletic, проводить занятия в картинге решил именно Хави. Учитывая, что во вторник и среду у игроков были выходные, «Барса» не тренировалась несколько дней подряд.

Напомним, что Хави не включил Левандовского, Гюндогана и Араухо в заявку, объяснив это тем, что им необходим отдых.

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35 комментариев
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ЭТО ЖЕ СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОНИ ПОТРАТИЛИ!
+41
-3
+38
Ахах 🎪
+29
-11
+18
Откуда деньги на картинг спрашивает Лапорта??
+19
-2
+17
Ответ Funny lepka
ЭТО ЖЕ СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОНИ ПОТРАТИЛИ!
и воды
+16
-1
+15
Ответ b_arfa
Чего не отнять у Лапорты так это действительно вовлеченность в клуб, при Бартомеу слышали были стандартные, заготовленные фразочки, вряд ли Хави останется тренером с нулем трофеев по итогу сезона и это хорошо
Так вариант, где президент постоянно влезает в тренерские дела мало кому нравится. Боули во все дыры лез в прошлом сезоне и всё закончилось плохо для клуба
+9
0
+9
На базе Барсы просто не видно воды в душевых, вот Хави и проводит "навидимые" тренировки)
+5
-2
+3
В цирк он их ещё не водил?
+5
-2
+3
У Реала, Ливерпуля или Сити слышали подобные новости?)
БЧК - это просто шапито.
+13
-10
+3
Ответ TAGAY
При Вальверде игрокам так же давали много вызодных, игроки при нем деградировали.. к тому почти все, молодежь и новички так и не сыгрались с командой.. только вот у него был Лео на пике, топовые Бус,Суарес,Альба которые понимали друг друга закрытыми глазами, у Хави их нет так что много выходных может закончится фатальным! Тот факт что в его дела вмешиваться начали явно признак сомнении его тренерского мастерства и отсутствии доверии к нему, думаю без победы в лиге или в ЛЧ ему будет трудно остаться у руля команды. Пеп бы в первую же секунду либо послал бы либо ушел бы из клуба - Хави трусость свою везде демонстрирует
Пеп и Клопп тоже дают игрокам выходные, но просто в их клубах никто не лезет в тренерские дела и поэтому нет никакой шумихи, когда игроки получают дополнительный отдых
+3
0
+3
Кто следит за новостями Барсы, в цирке не смеётся.
+8
-6
+2
Чего не отнять у Лапорты так это действительно вовлеченность в клуб, при Бартомеу слышали были стандартные, заготовленные фразочки, вряд ли Хави останется тренером с нулем трофеев по итогу сезона и это хорошо
+10
-8
+2
Ответ Антиглор17
Так ты ж вроде глор кабинета, зачем тебе барса и их проблемы? 😁 комплексы? 😁
Пользователь с ТАКИМ аватаром говорит о комплексах?
Иронично...
+1
0
+1
Ответ Syndycate
Согласен, над нашей Барсой даже уже шутить не хочется
Как сказал бы Гений в очках: "опять продырявили нашу Барселону"
+2
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Ответ <~Inter~>
Пеп и Клопп тоже дают игрокам выходные, но просто в их клубах никто не лезет в тренерские дела и поэтому нет никакой шумихи, когда игроки получают дополнительный отдых
вообще дико звучит, что президент лезет в текущий тренерский процесс🤬
+1
0
+1
Кто-то играет в Тедда Лассо?)
+2
-1
+1
Какие подробности стали всплывать! Хави призывал игроков увеличить скорость перемещения по полю таким примером.
+2
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+1
Ответ Роман
У Реала, Ливерпуля или Сити слышали подобные новости?) БЧК - это просто шапито.
Согласен, над нашей Барсой даже уже шутить не хочется
+2
-2
0
Ответ Геннадий Тимченко
вообще дико звучит, что президент лезет в текущий тренерский процесс🤬
Согласен. Ему с водоканалом вопрос решить надо, а он все к тренировкам физрука цепляется.
0
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В какое бы говно ни играл Хави, он все-таки тренер и волен делать так, как пожелает. Ему и за результат отвечать. На кой хрен Деку, Лапорта и прочие лезут туда?
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0
Я понял, Лапорта хочет стать следующим тренером, как один выдающийся финский мастер клюшки и шайбы
0
0
0
При Вальверде игрокам так же давали много вызодных, игроки при нем деградировали.. к тому почти все, молодежь и новички так и не сыгрались с командой.. только вот у него был Лео на пике, топовые Бус,Суарес,Альба которые понимали друг друга закрытыми глазами, у Хави их нет так что много выходных может закончится фатальным! Тот факт что в его дела вмешиваться начали явно признак сомнении его тренерского мастерства и отсутствии доверии к нему, думаю без победы в лиге или в ЛЧ ему будет трудно остаться у руля команды. Пеп бы в первую же секунду либо послал бы либо ушел бы из клуба - Хави трусость свою везде демонстрирует
+1
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0
Какой картинг? Этих лентяев гонять и гонять.
+1
-1
0
Хаве просто доит мешок, ничего личного.
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Чапи точно тренер?
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