Хави дал «Барсе» два выходных после 1:0 с «Атлетико», а за 3 дня до 2:4 от «Жироны» водил игроков в картинг. Это разозлило Лапорту
Жоан Лапорта недоволен некоторыми методами Хави.
Как пишет OK Diario, президенту «Барселоны» совершенно не понравилось то, что тренер дал игрокам два выходных после побед над «Порту» (2:1) и «Атлетико» (1:0), а также провел так называемую «невидимую тренировку» в картинге.
В прошлый четверг, 7 декабря, Хави повел команду в картинг. Подобный вид совместного досуга нередко практикуется тренерами – считается, что так укрепляется доверие между игроками и снижается давление.
Три дня спустя, 10 декабря, «Барселона» проиграла «Жироне» дома, пропустив четыре гола.
На следующий день после этой игры «Барса» опубликовала заявку на матч с «Антверпеном», и в ней не было Роберта Левандовского, Илкая Гюндогана и Рональда Араухо. Тогда в ситуацию вмешались Лапорта и Деку – по их требованию Хави изменил заявку.
Как пишут El País и The Athletic, проводить занятия в картинге решил именно Хави. Учитывая, что во вторник и среду у игроков были выходные, «Барса» не тренировалась несколько дней подряд.
Напомним, что Хави не включил Левандовского, Гюндогана и Араухо в заявку, объяснив это тем, что им необходим отдых.
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Иронично...