Деку отчитал де Йонга перед отправкой «Барсы» в Антверпен. Хавбек заявил, что не летит из-за болезни, но спортдиректор счел это отговоркой (RAC1)

В «Барселоне» считают, что Френки де Йонг пошел на обман перед игрой в ЛЧ.

Вчера каталонцы уступили «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Сообщалось, что президент Жоан Лапорта настаивал на включении в заявку ряда основных футболистов, рассчитывая получить 2,8 млн евро призовых в случае победы.

Как заявил в эфире RAC1 журналист Мариус Карол, перед вылетом в Антверпен спортивный директор «Барселоны» Деку звонил де Йонгу и отчитывал за то, что тот не с командой. Хавбек ответил, что он болен, на что португалец сказал: «Что значит «болен»? Есть подтверждение от врача?»

Де Йонг заявил, что у него жар, но Деку ему не поверил. «Он считает, что это отговорка», – подчеркнул Карол.

При этом Али Дурсун, агент футболиста, в дальнейшем опроверг информацию о каких-либо разногласиях: «Это самая большая чепуха, которую только сообщали о Френки за последнее время. Игрок просто заболел, его лихорадило, он не мог полететь и сыграть. Этот парень – профессионал. Не было никаких криков по телефону, никаких вопросов. Все подается в превратном ключе, отношения с Деку хорошие».

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