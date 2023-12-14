Деку отчитал де Йонга перед отправкой «Барсы» в Антверпен. Хавбек заявил, что не летит из-за болезни, но спортдиректор счел это отговоркой (RAC1)
В «Барселоне» считают, что Френки де Йонг пошел на обман перед игрой в ЛЧ.
Вчера каталонцы уступили «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Сообщалось, что президент Жоан Лапорта настаивал на включении в заявку ряда основных футболистов, рассчитывая получить 2,8 млн евро призовых в случае победы.
Как заявил в эфире RAC1 журналист Мариус Карол, перед вылетом в Антверпен спортивный директор «Барселоны» Деку звонил де Йонгу и отчитывал за то, что тот не с командой. Хавбек ответил, что он болен, на что португалец сказал: «Что значит «болен»? Есть подтверждение от врача?»
Де Йонг заявил, что у него жар, но Деку ему не поверил. «Он считает, что это отговорка», – подчеркнул Карол.
При этом Али Дурсун, агент футболиста, в дальнейшем опроверг информацию о каких-либо разногласиях: «Это самая большая чепуха, которую только сообщали о Френки за последнее время. Игрок просто заболел, его лихорадило, он не мог полететь и сыграть. Этот парень – профессионал. Не было никаких криков по телефону, никаких вопросов. Все подается в превратном ключе, отношения с Деку хорошие».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ублюдoк, мать твою, а ну, иди сюда, г*вно собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засрaнец вонючий, мaть твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня тр*хнуть — я тебя сам тр*хну, ублюдoк, онанист чёртов...
Чет вчера на ветках ЛЧ не было видно)))
Будет отмазываться, что таксовал ночью))