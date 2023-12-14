Деку отчитал де Йонга перед отправкой «Барсы» в Антверпен. Хавбек заявил, что не летит из-за болезни, но спортдиректор счел это отговоркой (RAC1)

Теги Барселона Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия Антверпен агенты Френки де Йонг Футбол

В «Барселоне» считают, что Френки де Йонг пошел на обман перед игрой в ЛЧ.

Вчера каталонцы уступили «Антверпену» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Сообщалось, что президент Жоан Лапорта настаивал на включении в заявку ряда основных футболистов, рассчитывая получить 2,8 млн евро призовых в случае победы.

Как заявил в эфире RAC1 журналист Мариус Карол, перед вылетом в Антверпен спортивный директор «Барселоны» Деку звонил де Йонгу и отчитывал за то, что тот не с командой. Хавбек ответил, что он болен, на что португалец сказал: «Что значит «болен»? Есть подтверждение от врача?»

Де Йонг заявил, что у него жар, но Деку ему не поверил. «Он считает, что это отговорка», – подчеркнул Карол.

При этом Али Дурсун, агент футболиста, в дальнейшем опроверг информацию о каких-либо разногласиях: «Это самая большая чепуха, которую только сообщали о Френки за последнее время. Игрок просто заболел, его лихорадило, он не мог полететь и сыграть. Этот парень – профессионал. Не было никаких криков по телефону, никаких вопросов. Все подается в превратном ключе, отношения с Деку хорошие».

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21 комментарий
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Записку от мамы нужно было дать
+22
-1
+21
Какая шарага, офигеть)
+23
-4
+19
Ответ Kuba Juba
Записку от мамы нужно было дать
Записками от мамы в Каталонии только Пике интересуется
+12
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+11
Где больничный лист?
+8
0
+8
Деку проверь еще тренерскую лицензию Чапи.
+9
-3
+6
Деку по телефону:

Ублюдoк, мать твою, а ну, иди сюда, г*вно собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засрaнец вонючий, мaть твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня тр*хнуть — я тебя сам тр*хну, ублюдoк, онанист чёртов...
+6
-1
+5
Ни дня без скандала в рычажной.Нраица😀👍
+6
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Ответ Василий Петров
Где больничный лист?
По бюрофаксу ###### отправлен.
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Барсе не хватило в Антверпене жара Френки.
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Чуял, что «Барса» отгребёт от «Антверпена», не захотел участвовать в этом позоре :)
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спортс продолжает штамповать желтые новости, которые опровергли. молодцы, скоро докатитесь до уровня куличек
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Кем себя возомнил Деку?Де Йонг значит для клуба больше чем этот проходимец
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Он просто предчувствовал поражение.
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Да уж, Френки после травмы и так штормит, а тут ещё жёлтые новости....
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О, Ара вылез))
Чет вчера на ветках ЛЧ не было видно)))
Будет отмазываться, что таксовал ночью))
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Ответ Bdv68
По бюрофаксу ###### отправлен.
откройте букву А
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