Пеп о КЧМ: «Это наша мечта, «Сити» впервые сыграет там – требовалось победить в ЛЧ. Я бывал там несколько раз с «Барсой», было очень непросто»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира пройдет с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

«Мы никогда не играли там, нужно было выиграть Лигу чемпионов [для попадания на турнир], мы сделали это впервые. Думаю, игроки [будут готовы]. Я был там несколько раз раньше, и первая игра очень непростая.

Люди говорят о финале, но мы боролись изо всех сил, «Барселоне» было нелегко. Первый [финал] против аргентинской команды («Барселона» обыграла «Эстудиантес» в финале КЧМ-2009 – Sports.ru) был очень тяжелым... Мы поедем туда и подготовимся, потому что для нас это мечта», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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corazón blanco
Ответ Bazilic
Удивительно, что для Сити в первый раз, Гвардиола по второму, а то по третьему кругу проходит Великий
А что удивительного в том, что для Сити это первое участие в клубном чемпионате мира, если они впервые выиграли Лигу Чемпионов?
+8
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ljolik888
Давненько Гвардиола не брал этот титул . Надо бы пополнить коллекцию своих наград !
+2
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Bazilic
Ответ corazón blanco
А что удивительного в том, что для Сити это первое участие в клубном чемпионате мира, если они впервые выиграли Лигу Чемпионов?
Я немного в другом смысле
Просто Гвардиолой решил восхититься еще разок
+3
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Bazilic
Удивительно, что для Сити в первый раз, Гвардиола по второму, а то по третьему кругу проходит
Великий
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Ихарь Окенфэйлов
У Сити горячий календарь намечается после перерыва сборных. Ливерпуль, ТТХ, Астон Вила, это чтобы размяться. На КЧМ поедут в хорошем игровом тонусе :)
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Stanislav Cherchesov
Ответ Bazilic
Удивительно, что для Сити в первый раз, Гвардиола по второму, а то по третьему кругу проходит Великий
Гвардиола свой кчм последний проходил в 2011 и с Баварией оставшейся от Хайнкеса в 2013. Ничего удивительного.
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<~Inter~>
поиграет с командой чей стиль можно назвать противоположностью позиционного футбола Пепа
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