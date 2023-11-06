Пеп о КЧМ: «Это наша мечта, «Сити» впервые сыграет там – требовалось победить в ЛЧ. Я бывал там несколько раз с «Барсой», было очень непросто»
Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира пройдет с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.
«Мы никогда не играли там, нужно было выиграть Лигу чемпионов [для попадания на турнир], мы сделали это впервые. Думаю, игроки [будут готовы]. Я был там несколько раз раньше, и первая игра очень непростая.
Люди говорят о финале, но мы боролись изо всех сил, «Барселоне» было нелегко. Первый [финал] против аргентинской команды («Барселона» обыграла «Эстудиантес» в финале КЧМ-2009 – Sports.ru) был очень тяжелым... Мы поедем туда и подготовимся, потому что для нас это мечта», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Просто Гвардиолой решил восхититься еще разок
Великий