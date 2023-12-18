«Спартак» – клуб с историей, и тренировать его должны избранные. Абаскаля надо убирать». Быстров о красно-белых
Владимир Быстров считает, что «Спартак» должен уволить Гильермо Абаскаля.
«Спартак» – не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные.
Абаскаль, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
кто из избранных иностранцев сейчас приедет?
А российские великие тренеры ( типа Романцева или Семина) сейчас все на пенсии