«Спартак» – клуб с историей, и тренировать его должны избранные. Абаскаля надо убирать». Быстров о красно-белых

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что «Спартак» должен уволить Гильермо Абаскаля.

«Спартак» – не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные.

Абаскаль, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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17 комментариев
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Избранные кем? Раньше понятно, был моральный авторитет Старостиных. Но уже другая эпоха. Абаскаль работает, ничего критичного в его работе нет, явно лучше Лаудрупа, Черчесова, Карпина, Кононова и некоторых других в момент их назначения. Может стабильности не хватает, но вот увольнение тренера посреди сезона ее точно не прибавит.
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Володьке не место в экспертах, потому как его анализы стоит показать врачу и к аналитике это не относится...
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Мне по сердцу Абаскаль, хотя бы из-за того, что он просто вытягивает на свет всех местнофутбольных альтернативно одарённых типов
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Нео должен возглавить Спартак?
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Вова, что ты несешь опять?
кто из избранных иностранцев сейчас приедет?
А российские великие тренеры ( типа Романцева или Семина) сейчас все на пенсии
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Ответ Дядя ТУРА
вангую продвигают всеми путями Черчесова. сейчас путем критики рыжего черег СМИ от бывших спартаковцев
а рыжий не заслужил критики? его должны критиковать только бывшие динамовцы?
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Комментарий удален пользователем
Спартак действительно клуб с истерией, сколько чемпионств было в прошлом веке
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Зидан в Реале разве не был экспериментом.
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Киану Ривз не согласится
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Аленичев что ли?Ну а если по очкам,то Федотов,Галктионов,Абаскаль,Личка,даже Семак,все относительно рядом в турнирной таблице,но убирать нужно именно Абаскаля,по мнению специалистов. Да,может второй бюджет в лиге как они говорить любят,что что это за игроки?на что потрачен бюджет? Тут надо менять руководство клуба а не тренера. Уже будет 20 тренер поменянный Лукойлом(Федуном)?
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Спартак действительно клуб с истерией, сколько чемпионств было в прошлом веке
с истОрией*
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Спартак действительно клуб с истерией, сколько чемпионств было в прошлом веке
и 3 в этом, что мало кому тоже удалось, а еще много медалей и воспитанников.
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