Владимир Быстров считает, что «Спартак» должен уволить Гильермо Абаскаля.

« » – не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные.

, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре