В «Севилье» опровергли интерес к Гильермо Абаскалю.

Ранее появилась информация, что включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес.

В текущем сезоне Мир РПЛ « » под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир , набрав 30 очков в 18 матчах.

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