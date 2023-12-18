В «Севилье» опровергли интерес к Абаскалю: «Неправда»
В «Севилье» опровергли интерес к Гильермо Абаскалю.
Ранее появилась информация, что Абаскаль включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.
«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.
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