В «Севилье» опровергли интерес к Абаскалю: «Неправда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Гильермо Абаскаль Футбол

В «Севилье» опровергли интерес к Гильермо Абаскалю.

Ранее появилась информация, что Абаскаль включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.

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9 комментариев
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Севилья: еще один «тренеришка» нам не нужен! 😁🤣
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«Нам не нужен тренер, который не добивает противника», - сказали в Севилье
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Неправда, сказали в Севилье, - ждём Мостового.
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Если бы, позвали к примеру, в Арарат Ереван, я бы не удивился бы, ну не в Севильи же.
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- И вообще, сколько он может начеканить, - ехидно спросили на ломаном испанском в Севилье
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