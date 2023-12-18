Редактор Marca заявил, что Гильермо Абаскаль не известен в Испании.

Ранее появилась информация, что включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.

«После Диего Алонсо «Севилье» нужно известное лицо на тренерском посту, а Абаскаль никому не известен в Испании.

Думаю, что это место займет Кике Санчес Флорес. Практически уверен в этом», – сказал редактор испанского издания Marca Хуан Кастро.

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