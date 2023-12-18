Редактор Marca Кастро: «Абаскаль никому не известен в Испании, а «Севилье» нужно известное лицо на тренерском посту»
Редактор Marca заявил, что Гильермо Абаскаль не известен в Испании.
Ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.
«После Диего Алонсо «Севилье» нужно известное лицо на тренерском посту, а Абаскаль никому не известен в Испании.
Думаю, что это место займет Кике Санчес Флорес. Практически уверен в этом», – сказал редактор испанского издания Marca Хуан Кастро.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре