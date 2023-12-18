Редактор Marca Кастро: «Абаскаль никому не известен в Испании, а «Севилье» нужно известное лицо на тренерском посту»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Кике Флорес Ла Лига Гильермо Абаскаль Футбол

Редактор Marca заявил, что Гильермо Абаскаль не известен в Испании.

Ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль включен в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо.

«После Диего Алонсо «Севилье» нужно известное лицо на тренерском посту, а Абаскаль никому не известен в Испании.

Думаю, что это место займет Кике Санчес Флорес. Практически уверен в этом», – сказал редактор испанского издания Marca Хуан Кастро.

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11 комментариев
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Шанс Мостового
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Брат Мостового 🤣
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Кержакова берите)
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— А у Вас брат в Москве есть?
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Фидель напомнил о себе
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Неправильно перевели. Правильно было бы Абаскаль никому не известен в Испании в отличие от Александра Мостового
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Там Мостовой, вроде, известен в Испании. Даже памятник есть. Стоит обратить внимание на него...
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Зато в России самый известный и судя по всему самый популярный тренер в стране поскольку все кому не лень его обсуждают, ...
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А если Спартак заплатит миллионов 10 - возьмут ?🙏
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А может он повторит путь Эмери?..
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Ответ Вячеслав Припузов
Зато в России самый известный и судя по всему самый популярный тренер в стране поскольку все кому не лень его обсуждают, ...
Так обсуждают его только в силу популярности Спартака, тренируй он уловный Факел или Балтику, такого интереса к нему бы не было.
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