Бабаев о судействе с «Крыльями»: «Были эпизоды с неоднозначной трактовкой. Обращение в ЭСК? Надо дополнительно посмотреть, убедиться»
Роман Бабаев оценил судейство в матче ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0).
Игру 13-го тура РПЛ обслуживал арбитр Егор Егоров.
«Были эпизоды, которые, на наш взгляд, были неоднозначно трактованы судейской бригадой. По горячим следам без дополнительных просмотров не готов комментировать.
Что касается обращения в ЭСК, то сначала надо посмотреть, убедиться. После матча не самое лучшее время, чтобы всерьез обсуждать судейство», – сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
