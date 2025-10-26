Бабаев о судействе с «Крыльями»: «Были эпизоды с неоднозначной трактовкой. Обращение в ЭСК? Надо дополнительно посмотреть, убедиться»

Роман Бабаев оценил судейство в матче ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0).

Игру 13-го тура РПЛ обслуживал арбитр Егор Егоров.

«Были эпизоды, которые, на наш взгляд, были неоднозначно трактованы судейской бригадой. По горячим следам без дополнительных просмотров не готов комментировать.

Что касается обращения в ЭСК, то сначала надо посмотреть, убедиться. После матча не самое лучшее время, чтобы всерьез обсуждать судейство», – сказал гендиректор ЦСКА.

