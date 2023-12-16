«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов о назначении Морено в «Сочи»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Сергей Семшов раскритиковал назначение Роберта Морено в «Сочи».

Ранее тренер возглавлял «Гранаду», «Монако» и сборную Испании.

«Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов.

А у нас что – своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб. Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех. У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», — сказал экс-игрок сборной России.

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3 комментария
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Почему вы никогда не называете примеры этих специалистов, а только говорите, что они есть?
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Хохлов объективно не тянет, как в своё время Овчинников. Бердыеву нужна система. Кто из наших есть? Гогнинев, который ведёт себя так, как будто из дурдома выпустили? Есть Калёшин, есть Шаронов, но это всё очень сомнительные варианты и не факт, что пойдут в этот ваш Сочи.
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Это какая-то повальная болезнь у футбольных ветеранов топить исключительно только за "НАШИХ".

Меня вообще удивляет в принципе эта страсть у спортсменов,, депутатов и чиновников болеть всей душой " за своё родное", но при этом с удовольствием пользоваться в повседневной жизни почти полностью иностранными продуктами (я не про питание)
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