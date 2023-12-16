«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов о назначении Морено в «Сочи»
Сергей Семшов раскритиковал назначение Роберта Морено в «Сочи».
Ранее тренер возглавлял «Гранаду», «Монако» и сборную Испании.
«Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов.
А у нас что – своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб. Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех. У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», — сказал экс-игрок сборной России.
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Меня вообще удивляет в принципе эта страсть у спортсменов,, депутатов и чиновников болеть всей душой " за своё родное", но при этом с удовольствием пользоваться в повседневной жизни почти полностью иностранными продуктами (я не про питание)