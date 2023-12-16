Морено о назначении в «Сочи»: «Мотивирован новым приключением. Верю, что вместе совершим великие подвиги»

Теги премьер-лига Россия Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено высказался о своем назначении главным тренером «Сочи».

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением.

Верю, что вместе мы совершим великие подвиги, и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено.

Бывший тренер Испании и «Монако» Морено – в «Сочи» с последнего места РПЛ!

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2 комментария
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верю, должен справиться с задачей выхода в пердив с первой попытки...
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Ну, может игроков это встряхнёт, Хохлова и Точилина они не уважали.
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