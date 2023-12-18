Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре
Мир РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку ноября-декабря.
Приз Winline игроку месяца могут получить:
– Константин Тюкавин, «Динамо» (4 гола и 2 ассиста в 5 матчах);
– Квинси Промес, «Спартак» (3 гола и 2 результативные передачи в 5 играх);
– Максим Глушенков, «Локомотив» (2 гола и 3 результативных паса в 5 матчах);
– Матео Кассьерра, «Зенит» (4 гола в 4 играх);
– Руслан Безруков, «Рубин» (2 гола в 5 матчах).
Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
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