Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре

Теги Спартак Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Квинси Промес Матео Кассьерра Максим Глушенков Руслан Безруков Константин Тюкавин Футбол

Мир РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку ноября-декабря.

Приз Winline игроку месяца могут получить:

– Константин Тюкавин, «Динамо» (4 гола и 2 ассиста в 5 матчах);

Квинси Промес, «Спартак» (3 гола и 2 результативные передачи в 5 играх);

– Максим Глушенков, «Локомотив» (2 гола и 3 результативных паса в 5 матчах);

– Матео Кассьерра, «Зенит» (4 гола в 4 играх);

– Руслан Безруков, «Рубин» (2 гола в 5 матчах).

Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

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13 комментариев
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Безруков кого сыграл на этот раз?
+10
0
+10
Ответ леннорыч-абрамович
Безруков кого сыграл на этот раз?
Руслана
+4
0
+4
Глушенков+
+3
0
+3
Ответ Anti Podonok
Руслана
Я думал футболиста.
+1
0
+1
Нее, ну тут явно Тюкавин
+1
-1
0
Опять выбирают лучшего каппера месяца
+1
-1
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Кассьера с Безруковым тут лишние
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Точно не Безруков!
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Глушенков! Под конец года набрал нереальную форму и отмечался результативными действиями во всех 5 матчах
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Очевидно что это будет Глушенков
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Почему не включили игроков с Сочи ЦСКА Краснодар Ростов?
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