«Реал» рассматривает трансфер Силвы из «Бенфики» зимой на замену травмированному Алабе. Защитником интересуется «МЮ»

Теги Лилль Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Спортинг премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Орельен Тчуамени Гонсалу Инасиу Антониу Силва Лени Йоро Футбол

«Реал» в январе может подписать защитника на замену травмированному Давиду Алабе.

Напомним, Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, несмотря на то, что изначально «Реал» не планировал подписывать игроков в зимнее трансферное окно, травма Алабы может изменить планы клуба. В ближайшее время руководство «Реала» рассмотрит различные варианты для немедленного усиления линии обороны.

Сообщается, что фаворитом «Реала» является защитник «Бенфики» Антониу Силва, интерес к которому также проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако цена на него будет высокой, поскольку на данный момент Силва является одним из самых востребованных игроков португальского клуба – известно, что сумма его отступных составляет 100 млн евро.

Также рассматриваются кандидатуры Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Лени Йоро из «Лилля». Кроме того, не исключается задействование на позиции защитника Орельена Тчуамени в случае, если «Реал» решит не подписывать новых игроков.

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23 комментария
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арендовать бы Рамоса или Пепе
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Учитывая что каждый матч вылетает 1-2 игрока и выручает только то что кто-то выздоравливает, глобально это не спасет. Три человека порвали кресты за пол сезона, это просто за гранью добра и зла.
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Учитываю как Бенфика ведёт переговоры, Энцо же выкупили за отступные, думаю это обычной вброс Марки чтоб что-то написать. тут Джуда за 100м взяли и явно Мадрид таких денег платить не будет за защитника.
В итоге вернут Марина из Алавеса или в аренду Варана)))
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Там Вася Березуцкий в Испании живет. Можете ему набрать
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Ответ CoolFox88
Неплохой вариант
Силва невероятно хорош для 20 летнего ЦЗ.Кто знает, возможно с нынешней инфляцией года через 3 сто миллионов за него будет дёшево.
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Ответ Val Smith
Учитывая что каждый матч вылетает 1-2 игрока и выручает только то что кто-то выздоравливает, глобально это не спасет. Три человека порвали кресты за пол сезона, это просто за гранью добра и зла.
Для фифа и уефа нужно еще несколько второсортных турниров, чтобы каждый матч был матчем жизни, кто в течении сезона не получает травму, тот получает золотой мяч
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на мачте вчера рассказывали о нем и Арсенале и сумма была 60 млн отступных
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очень дорого, Перес не пойдет на такой трансфер в середине сезона, ставлю на то, что никого не подпишут, максимум вернут из аренды Рафу Марина
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мю надо забирать тодибо. с учетом что придет рэтклифф, то эта покупка нам очень дешево обойдется
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Ответ madrilenos
Учитываю как Бенфика ведёт переговоры, Энцо же выкупили за отступные, думаю это обычной вброс Марки чтоб что-то написать. тут Джуда за 100м взяли и явно Мадрид таких денег платить не будет за защитника. В итоге вернут Марина из Алавеса или в аренду Варана)))
Варан в МЮ постоянно на травме, нет смысла его брать, да его и не дадут, учитывая то что прадедушка Эванс в старте выходит
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Неплохой вариант
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Ответ razraz
арендовать бы Рамоса или Пепе
Чендо есть на бровке
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Ответ Homelender_666
Перес не возвращает клубных легенд+Рамос после неудачного для себя сезона требовал 2-летний контракт, поэтому его и не продлили
так неудачный сезон Рамоса>удачный сезон нынешних ЦЗ Реала).Ну а насчёт клубных легенд-ничего не вижу плохо в том,если Рамос станет лидером Реала.Гадить клубу из-за обид на Переса он не станет.
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Ответ Онюнсон Кюнтер
Рамос до сих пор один из лучших защитников.Странно,почему даже не попробовали пригласить.
Перес не возвращает клубных легенд+Рамос после неудачного для себя сезона требовал 2-летний контракт, поэтому его и не продлили
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Ответ razraz
арендовать бы Рамоса или Пепе
Рамос до сих пор один из лучших защитников.Странно,почему даже не попробовали пригласить.
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Ответ Val Smith
Учитывая что каждый матч вылетает 1-2 игрока и выручает только то что кто-то выздоравливает, глобально это не спасет. Три человека порвали кресты за пол сезона, это просто за гранью добра и зла.
Худший вариант - перевод Тчуамени в защиту. Он в опорной нужен.
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Интересно куда же он перейдёт
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Еще есть Забарный. Ему 21 год, а стоит 20 млн. Тоттенхем хочет подписывать.
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УЕФА и ФИФА считают, что нужно больше матчей для клубов и сборных!!! Им всё денег мало, когда уже наконец нажрутся ?!? На человеческий фактор вообще положить!
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