«Реал» рассматривает трансфер Силвы из «Бенфики» зимой на замену травмированному Алабе. Защитником интересуется «МЮ»

«Реал» в январе может подписать защитника на замену травмированному Давиду Алабе.

Напомним, порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче с «Вильярреалом» (4:1). Защитник « » перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, несмотря на то, что изначально «Реал» не планировал подписывать игроков в зимнее трансферное окно, травма Алабы может изменить планы клуба. В ближайшее время руководство «Реала» рассмотрит различные варианты для немедленного усиления линии обороны.

Сообщается, что фаворитом «Реала» является защитник «Бенфики» Антониу Силва, интерес к которому также проявляет « ». Однако цена на него будет высокой, поскольку на данный момент Силва является одним из самых востребованных игроков португальского клуба – известно, что сумма его отступных составляет 100 млн евро.

Также рассматриваются кандидатуры Гонсалу Инасиу из « » и Лени Йоро из «Лилля». Кроме того, не исключается задействование на позиции защитника Орельена Тчуамени в случае, если «Реал» решит не подписывать новых игроков.

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