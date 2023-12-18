Анчелотти о чемпионской гонке в Ла Лиге: «Главный конкурент «Реала» – «Жирона». Борьба с участием «Атлетико» и «Барсы» будет упорной до конца»

Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

«На данный момент главный конкурент [«Реала»] – « », но турнир в очень длинный, и борьба с участием « » и «Барселоны» будет крайне упорной до конца», – сказал главный тренер « ».

«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»

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