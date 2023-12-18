Анчелотти о чемпионской гонке в Ла Лиге: «Главный конкурент «Реала» – «Жирона». Борьба с участием «Атлетико» и «Барсы» будет упорной до конца»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

«На данный момент главный конкурент [«Реала»] – «Жирона», но турнир в Ла Лиге очень длинный, и борьба с участием «Атлетико» и «Барселоны» будет крайне упорной до конца», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»

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20 комментариев
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Деградация каталонского клуба выглядит так:
2017г 0:3 с Ювентусом
2018г 0:3 с Ромой
2019г 0:4 с Ливерпулем
2020г 2:8 с Баварией
2021г ЛЕ
2022г ЛЕ
2023г Главный соперник Реала в Лалиге - Жирона.
+27
-6
+21
Вот вроде бы Карло не сказал ничего дурного, ведь Жирона сейчас действительно потенциальный лидер. Но из-за его подчёркнуто нейтральных слов сейчас у половины спортса неиллюзорно запечёт зады.
+8
-2
+6
Ну если Жирона станет чемпионом. Это будет удивительнее даже чемпионство Лестера.

Парадокс но потенциально в этом сезоне чемпионами могут стать Байер. Астон Вилла и Жирона. Будет вообще удивительно если кто то из них станет чемпионом. Вообще чудо если все так и закончится. Но более вероятно будет та же история что и с Ботафаго.
+7
-1
+6
После недавних 4:2 стало ясно, кто главный конкурент в борьбе за титул
+10
-6
+4
В прошлом году Барса включила режим Юве при Аллегри, сплошные 1-0, плюс крепкая защита. В этом году не попёрла )))
+3
0
+3
Ответ WESTERN-
Ну если Жирона станет чемпионом. Это будет удивительнее даже чемпионство Лестера. Парадокс но потенциально в этом сезоне чемпионами могут стать Байер. Астон Вилла и Жирона. Будет вообще удивительно если кто то из них станет чемпионом. Вообще чудо если все так и закончится. Но более вероятно будет та же история что и с Ботафаго.
Нуу, на счет Байера не должно быть удивительно, они сейчас самый лучший клуб во всех топ чемпах, и по результатам и по игре.
+2
0
+2
Ответ Zerocool789
Не думаю, что прям у половины. У малой его части
У одной только Барсы подписоты больше вдвое, чем у Мадрида. А есть ещё подписчики тега Атлетико, персонально Месси, да и просто сторонняя местная хейтота. И, в конце концов, "у половины спортса" - в определённой мере гипербола)
+2
0
+2
Технично Анчи указал второй команде Каталонии где её место.
+1
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+1
Ответ xDe xDe
Вот вроде бы Карло не сказал ничего дурного, ведь Жирона сейчас действительно потенциальный лидер. Но из-за его подчёркнуто нейтральных слов сейчас у половины спортса неиллюзорно запечёт зады.
Не думаю, что прям у половины. У малой его части
+1
0
+1
В борьбе сначала главные представители Мадрида и Каталонии, но а потом те кто на вторых ролях
+6
-5
+1
Жирона, АТМ - два главных наших конкурента в этом сезоне в Ла Лиге. Остальные клубы Реалу навязать борьбу за чемпионство просто не в состоянии.
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Я как будто фэнтези начал читать - «Главный конкурент «Реала» – «Жирона»
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0
Один клуб из Каталонии борется за победу в лиге, другой - за место в ЛЧ, но есть нюанс)
+3
-3
0
Ответ xDe xDe
Вот вроде бы Карло не сказал ничего дурного, ведь Жирона сейчас действительно потенциальный лидер. Но из-за его подчёркнуто нейтральных слов сейчас у половины спортса неиллюзорно запечёт зады.
Кулесы 😁
0
0
0
Ответ xDe xDe
Вот вроде бы Карло не сказал ничего дурного, ведь Жирона сейчас действительно потенциальный лидер. Но из-за его подчёркнуто нейтральных слов сейчас у половины спортса неиллюзорно запечёт зады.
Я болельщик Барсы и не вижу конкуренции с Реалом. По крайней мере до тех пор пока Бревновски на поле и конкретно хромает реализация где еле забивается гол но пропускают с такой легкостью как будто играют в PlayStation, надоело и бросил джойстик
0
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0
Ответ Франческо Тортик
Деградация каталонского клуба выглядит так: 2017г 0:3 с Ювентусом 2018г 0:3 с Ромой 2019г 0:4 с Ливерпулем 2020г 2:8 с Баварией 2021г ЛЕ 2022г ЛЕ 2023г Главный соперник Реала в Лалиге - Жирона.
Чемпион Испании 2017/18
Чемпион Испании 2018/19
Чемпион Испании 2022/23
Кубок Испании 2017/18
Кубок Испании 2020/21
Супер кубок Испании 2018
Супер кубок Испании 2023
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Ответ Франческо Тортик
Деградация каталонского клуба выглядит так: 2017г 0:3 с Ювентусом 2018г 0:3 с Ромой 2019г 0:4 с Ливерпулем 2020г 2:8 с Баварией 2021г ЛЕ 2022г ЛЕ 2023г Главный соперник Реала в Лалиге - Жирона.
Барса после ухода Неймара, перестала быть топ клубом. Барса посыпалась после того, как он перешел в ПСЖ… но он и там не смог себя показать, потому что сам Месси в Лиге 1 был одним из худших игроков)
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Ответ Tun
Один клуб из Каталонии борется за победу в лиге, другой - за место в ЛЧ, но есть нюанс)
Один клуб из Каталонии борется за ЛЧ, а второй чуть снова не вылетел в ЛЕ 😁
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