Анчелотти о чемпионской гонке в Ла Лиге: «Главный конкурент «Реала» – «Жирона». Борьба с участием «Атлетико» и «Барсы» будет упорной до конца»
Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.
«На данный момент главный конкурент [«Реала»] – «Жирона», но турнир в Ла Лиге очень длинный, и борьба с участием «Атлетико» и «Барселоны» будет крайне упорной до конца», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»
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2017г 0:3 с Ювентусом
2018г 0:3 с Ромой
2019г 0:4 с Ливерпулем
2020г 2:8 с Баварией
2021г ЛЕ
2022г ЛЕ
2023г Главный соперник Реала в Лалиге - Жирона.
Парадокс но потенциально в этом сезоне чемпионами могут стать Байер. Астон Вилла и Жирона. Будет вообще удивительно если кто то из них станет чемпионом. Вообще чудо если все так и закончится. Но более вероятно будет та же история что и с Ботафаго.
Чемпион Испании 2018/19
Чемпион Испании 2022/23
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Кубок Испании 2020/21
Супер кубок Испании 2018
Супер кубок Испании 2023