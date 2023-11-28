«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Бенфики» Антониу Силву.

20-летний игрок сборной Португалии – приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

« » уже интересуется деталями контракта игрока, рассчитанного до 2027 года.

Отступные Силвы в 2024 году – 100 млн евро.

Статистику номинанта Golden Boy можно изучить здесь.

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