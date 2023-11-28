Главная цель «МЮ» на лето – Силва из «Бенфики». Отступные 20-летнего защитника сборной Португалии – 100 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Антониу Силва Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Бенфики» Антониу Силву.

20-летний игрок сборной Португалии – приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

«Манчестер Юнайтед» уже интересуется деталями контракта игрока, рассчитанного до 2027 года.

Отступные Силвы в 2024 году – 100 млн евро.

Статистику номинанта Golden Boy можно изучить здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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36 комментариев

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_Beast_
Удивительно конечно..
Другие Холанда и Белингема берут за 100

зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги
Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
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kaka10
Ответ Вадим Дзахоев
Вообще не фан МЮ, но если Силва из всего многообразия топ-клубов перейдет в МЮ, то для них это будет куш. Судя по тем играм, что я видел, абсолютно топовый защитник. Второй Рубен Диаш
Антони второй Неймар, Хойлунд второй Холланд, Магуайр новый Фердинанд
+41
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+41
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red hikkikomori
Пока Рэтклифф не выкупит долю, так и будут приписывать всех подряд в интересы Манчестеру. Потом уже не получится, а пока нужно по-максимуму имён накинуть
+11
-2
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Любезный Коссутий
этот немецкий фантазер надоел уже. еще Рэдклиф поди не знает, какая будет приоритетная цель, а этот уже в курсе.
+6
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red hikkikomori
Ответ JohnnyMulka
Ретклифф приди, порядок наведи Почему не получится то?
Потому что там уже будут игроков Ниццы сватать на переход, да и Рэтклифф будет менять спортдира и другие департаменты отвечающие за спортивную составляющую. Спортдиром скорее всего будет Митчелл (экс-Монако) - то есть упор вероятно будет на французский рынок и Рэтклифф хочет отойти от покупок за гигантские суммы.
Это все Зе Атлетик сообщает, в частности Орстейн - надёжный источник по МЮ, и главное дающий логичную информацию, в отличии немецкого Ская. Немецкий источник,который говорит об интересе Английского клуба к португалскому игроку из Португалии - уже вызывает вопросы
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Кокич
В этой новости всё типовое:
и фамилия игрока, и сумма 100 млн, и продавец, и покупатель.
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Грозовая Тень
Португальские разводили пытаются впарить очередного бруска за 100 млн. И ведь найдутся те, кто клюнет в очередной раз
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Under
Ответ _Beast_
Удивительно конечно.. Другие Холанда и Белингема берут за 100 зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
не похоже
+3
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JohnnyMulka
Ответ red hikkikomori
Потому что там уже будут игроков Ниццы сватать на переход, да и Рэтклифф будет менять спортдира и другие департаменты отвечающие за спортивную составляющую. Спортдиром скорее всего будет Митчелл (экс-Монако) - то есть упор вероятно будет на французский рынок и Рэтклифф хочет отойти от покупок за гигантские суммы. Это все Зе Атлетик сообщает, в частности Орстейн - надёжный источник по МЮ, и главное дающий логичную информацию, в отличии немецкого Ская. Немецкий источник,который говорит об интересе Английского клуба к португалскому игроку из Португалии - уже вызывает вопросы
Ты ставишь под сомнение слова одной газеты, на основе слов другой

Спортивная пропаганда во всей красе
+2
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Tyrone Woodley
Больше ноунеймов за 100 млн... Ведь те что были куплены за 80+ так хорошо себя показали
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a2wai
Из Бенфики обычно в Челси уходят, до Манчестера этот кент банально не доедет.
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nookiehatesu
Ответ _Beast_
Удивительно конечно.. Другие Холанда и Белингема берут за 100 зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
Причем Холланда они взяли за около 70, что можно считать грабежом средь бела дня)
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Джони Две Куртки
Ответ _Beast_
Удивительно конечно.. Другие Холанда и Белингема берут за 100 зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
холланд со всеми бонусами за 100 вышел? ты уверен?))) не надо быть наивным. белингем тоже самое.

а тут молодой, добротный защитник за 100 лямов (такие реалии что поделать) но ЗП не будет огромной.
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Under
Ответ JohnnyMulka
Да бывает
бывает, не критично
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JohnnyMulka
Ответ red hikkikomori
Пока Рэтклифф не выкупит долю, так и будут приписывать всех подряд в интересы Манчестеру. Потом уже не получится, а пока нужно по-максимуму имён накинуть
Ретклифф приди, порядок наведи

Почему не получится то?
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_Beast_
Ответ Вадим Дзахоев
Вообще не фан МЮ, но если Силва из всего многообразия топ-клубов перейдет в МЮ, то для них это будет куш. Судя по тем играм, что я видел, абсолютно топовый защитник. Второй Рубен Диаш
Понятное дело, но мы видим его игру в ЛЧ .. разве он тянет на топ защитника? Может реально вырастет топ 🔝
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Tun
Ответ _Beast_
Удивительно конечно.. Другие Холанда и Белингема берут за 100 зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
Ещё не купили, даже официальной инфы не было, какой то левый вброс, которых сотни каждый день, но покритиковать ни за что - дело святое
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_Beast_
Ответ Джони Две Куртки
холланд со всеми бонусами за 100 вышел? ты уверен?))) не надо быть наивным. белингем тоже самое. а тут молодой, добротный защитник за 100 лямов (такие реалии что поделать) но ЗП не будет огромной.
Да кто же спорит ..)))) ценники очень завышены особенно когда клубы знают что могут доить топ клубы которые будет переплачивать в 3 раза
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_Beast_
Ответ Tun
Ещё не купили, даже официальной инфы не было, какой то левый вброс, которых сотни каждый день, но покритиковать ни за что - дело святое
В данном случае критика трансферной политики МЮ которая уже несколько лет абсолютно провальная
Разве нет ?
Другие клубы платят те же $ и их игроки становятся лидерами в большей части а тут что не трансфер то провал за редким исключением
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Quintin07
Ответ Вадим Дзахоев
Вообще не фан МЮ, но если Силва из всего многообразия топ-клубов перейдет в МЮ, то для них это будет куш. Судя по тем играм, что я видел, абсолютно топовый защитник. Второй Рубен Диаш
сколько уже таких вторых было? а толк есть от этих вторых?
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JohnnyMulka
Ответ Under
потому что на мой взгляд бред, ничего личного
Да бывает
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Under
Ответ JohnnyMulka
Такого термина , как я привел, ваще не существует Это просто была аллюзия На мой взгляд уместная Че ты решил сумничать, я хз
потому что на мой взгляд бред, ничего личного
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Under
Ответ JohnnyMulka
Ты ставишь под сомнение слова одной газеты, на основе слов другой Спортивная пропаганда во всей красе
вы хоть понимаете значение слова "пропаганда"?
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Всеволод Бобров
какие 100 млн? это полено и 50 не стоит.
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Borboter
Подходит. Заверните 2 шт.
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Мукунку хороший
Лучше бы крышу на стадионе залатали!
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Pertinax Gandi
Бенфика умеет задорого продавать.
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GrandPapa
Прошлый сезон он отыграл в дубле, в этом - 10 матчей за основу. Кроме цены - большой вопрос, как он вольётся в АПЛ
0
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ОттоДракула
Очередной развод на 100 млн.
+2
-2
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ta-tosha
Кто смотрит ЛЧ понимает - это какой то обычный Сильва, сотку он не стоит и близко. 25-30 в ротацию - максимум
+3
-3
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Eziiko
Захотели своего Силву
+1
-1
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