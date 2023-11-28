Главная цель «МЮ» на лето – Силва из «Бенфики». Отступные 20-летнего защитника сборной Португалии – 100 млн евро
«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Бенфики» Антониу Силву.
20-летний игрок сборной Португалии – приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
«Манчестер Юнайтед» уже интересуется деталями контракта игрока, рассчитанного до 2027 года.
Отступные Силвы в 2024 году – 100 млн евро.
Статистику номинанта Golden Boy можно изучить здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Другие Холанда и Белингема берут за 100
зато МЮ достаётся всякий шлак за эти деньги
Антони на даст соврать + еще один ноунейм похоже на подходе
Это все Зе Атлетик сообщает, в частности Орстейн - надёжный источник по МЮ, и главное дающий логичную информацию, в отличии немецкого Ская. Немецкий источник,который говорит об интересе Английского клуба к португалскому игроку из Португалии - уже вызывает вопросы
и фамилия игрока, и сумма 100 млн, и продавец, и покупатель.
Спортивная пропаганда во всей красе
а тут молодой, добротный защитник за 100 лямов (такие реалии что поделать) но ЗП не будет огромной.
Почему не получится то?
Разве нет ?
Другие клубы платят те же $ и их игроки становятся лидерами в большей части а тут что не трансфер то провал за редким исключением