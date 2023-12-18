Анчелотти о травме Алабы: «В моей карьере еще не было трех «крестов» за несколько месяцев. Несмотря на проблемы, «Реал» держит удар»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Футбол

Карло Анчелотти высказался о травме Давида Алабы.

Главный тренер «Реала» выразил мнение после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), во время которого защитник мадридцев получил разрыв крестообразной связки левого колена.

«Жаль, что так вышло, мы очень огорчены – выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев (ранее такие же травмы получили Тибо Куртуа и Эдер Милитао – прим. Sports.ru).

Что остается делать команде – продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар.

В ближайшие дни посмотрим, что можно предпринять [в плане замены Алабе]», – сказал Анчелотти.

«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте 

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6 комментариев
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Зато клубный ЧМ забабахаем, интересно кто до него доживёт по логике уефа?))
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Худшие новости подтвердились… Здоровья Давиду! Верю, что защитник вернётся в норм сезоне ещё сильнее!
Ну а «Реал» теперь точно выйдет на трансферный рынок. В команде всего 2 профильных ЦЗ, а впереди главная и важнейшая половина сезона
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Ответ BIM
Злой рок или вопросы к тренерам по физподготовке???
у всех клубов злой рок ? или тренеры по физ подготовки у всех клубов неожиданно разучились работать?
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Ответ BIM
Злой рок или вопросы к тренерам по физподготовке???
Еще варианты ?
Я думаю это то о чем все говорят ,огромное количество матчей и минимум времени на восстановление
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Это к Пересу вопросы, который бабки на подъемные Мбаппе как НЗ держит, вместо того, чтоб нормально укомплектовать состав
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