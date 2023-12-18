Анчелотти о травме Алабы: «В моей карьере еще не было трех «крестов» за несколько месяцев. Несмотря на проблемы, «Реал» держит удар»

высказался о травме .

Главный тренер « » выразил мнение после матча с «Вильярреалом» (4:1), во время которого защитник мадридцев получил разрыв крестообразной связки левого колена.

«Жаль, что так вышло, мы очень огорчены – выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев (ранее такие же травмы получили Тибо Куртуа и Эдер Милитао – прим. Sports.ru).

Что остается делать команде – продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар.

В ближайшие дни посмотрим, что можно предпринять [в плане замены Алабе]», – сказал Анчелотти.

«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте

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