Анчелотти о травме Алабы: «В моей карьере еще не было трех «крестов» за несколько месяцев. Несмотря на проблемы, «Реал» держит удар»
Карло Анчелотти высказался о травме Давида Алабы.
Главный тренер «Реала» выразил мнение после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), во время которого защитник мадридцев получил разрыв крестообразной связки левого колена.
«Жаль, что так вышло, мы очень огорчены – выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев (ранее такие же травмы получили Тибо Куртуа и Эдер Милитао – прим. Sports.ru).
Что остается делать команде – продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар.
В ближайшие дни посмотрим, что можно предпринять [в плане замены Алабе]», – сказал Анчелотти.
«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте
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Ну а «Реал» теперь точно выйдет на трансферный рынок. В команде всего 2 профильных ЦЗ, а впереди главная и важнейшая половина сезона
Я думаю это то о чем все говорят ,огромное количество матчей и минимум времени на восстановление