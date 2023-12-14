Вендел, Сперцян, Сафонов, Клаудиньо – в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ, Чалов – 7-й, Тюкавин – 9-й. Игроков «Спартака» нет в топ-10 (Transfermarkt)

Игроки «Спартака» не попали в первую десятку Мир РПЛ по стоимости.

Первое место в рейтинге занял полузащитник « » Вендел, несмотря на попадание в топ-10 самых подешевевших игроков лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков :

1. («Зенит») – 22 млн евро

2. («Краснодар») – 18 млн

3. («Краснодар») – 18 млн

4. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн

5. («Зенит») – 15 млн

6. («Зенит») – 14 млн

7. (ЦСКА) – 12 млн

8. Джон Кордоба (« ») – 12 млн

9. Константин Тюкавин («Динамо») – 10 млн

10. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн.

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