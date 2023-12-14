Вендел, Сперцян, Сафонов, Клаудиньо – в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ, Чалов – 7-й, Тюкавин – 9-й. Игроков «Спартака» нет в топ-10 (Transfermarkt)
Игроки «Спартака» не попали в первую десятку Мир РПЛ по стоимости.
Первое место в рейтинге Transfermarkt занял полузащитник «Зенита» Вендел, несмотря на попадание в топ-10 самых подешевевших игроков лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
1. Вендел («Зенит») – 22 млн евро
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 18 млн
3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 18 млн
4. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн
5. Дуглас Сантос («Зенит») – 15 млн
6. Вильмар Барриос («Зенит») – 14 млн
7. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн
8. Джон Кордоба («Краснодар») – 12 млн
9. Константин Тюкавин («Динамо») – 10 млн
10. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн.
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