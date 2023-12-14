Вендел, Сперцян, Сафонов, Клаудиньо – в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ, Чалов – 7-й, Тюкавин – 9-й. Игроков «Спартака» нет в топ-10 (Transfermarkt)

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Игроки «Спартака» не попали в первую десятку Мир РПЛ по стоимости.

Первое место в рейтинге Transfermarkt занял полузащитник «Зенита» Вендел, несмотря на попадание в топ-10 самых подешевевших игроков лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

1. Вендел («Зенит») – 22 млн евро

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 18 млн

3. Матвей Сафонов («Краснодар») – 18 млн

4. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн

5. Дуглас Сантос («Зенит») – 15 млн

6. Вильмар Барриос («Зенит») – 14 млн

7. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн

8. Джон КордобаКраснодар») – 12 млн

9. Константин Тюкавин («Динамо») – 10 млн

10. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн.

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19 комментариев
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Нормально Краснодар двух своих на 18 млн каждого воспитал. Пожелаю им выиграть РПЛ и отправиться на повышение в какой-нибудь крепкий европейский клуб.
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Обляков - 10 лямов? С ума сошли?
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Ответ Spaten
Сперцян не может стоить дороже Клауда и Барриоса
Позвони на трансфермаркет и объясни этим ничего непонимающим в футболе, что они заблуждаются. Может тебя на работу возьмут.
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Ответ на вопрос о воспитанниках академии "краснодар"
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Облаков ??? По остальным согласен
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Смешно
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Ответ Roman
Обляков - 10 лямов? С ума сошли?
Гинер всё купил!
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Ответ Алексей Ненахов
Облаков ??? По остальным согласен
мне тоже любопытно)
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