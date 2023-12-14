Вендел, Клаудиньо, Джикия, Соболев – в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Сперцян, Кассьерра и Гарре – в топ-3 самых подорожавших

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Георгий Джикия Роман Зобнин Вячеслав Караваев Дуглас Сантос Матео Кассьерра Вильмар Барриос Матвей Сафонов Клаудиньо Хесус Медина Бенхамин Гарре Наир Тикнизян Александр Соболев Вендел Эдуард Сперцян Максим Глушенков Сергей Волков 2002 Константин Тюкавин Бителло Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Ду Кейрос Аббосбек Файзуллаев Футбол

Transfermarkt составил рейтинги самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ.

Топ-10 самых подорожавших футболистов Мир РПЛ:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 18 (+3) млн евро

2. Матео Кассьерра («Зенит») – 9 (+3) млн

3. Бенхамин ГарреКрылья Советов») – 8 (+3) млн

4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 18 (+2) млн

5. Константин ТюкавинДинамо») – 10 (+2) млн

6. Бителло («Динамо») – 10 (+2) млн

7. Наир Тикнизян («Локомотив») – 7 (+2) млн

8. Максим Глушенков («Локомотив») – 7 (+2) млн

9. Сергей Волков («Краснодар») – 5 (+2) млн

10. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – 4 (+2) млн.

Топ-10 самых подешевевших игроков лиги:

1. Дуглас Сантос («Зенит») – 15 (-3) млн евро

2. Вендел («Зенит») – 22 (-2) млн

3. Клаудиньо («Зенит») – 18 (-2) млн

4. Вильмар Барриос («Зенит») – 14 (-2) млн

5. Ду Кейрос («Зенит») – 3 (-2) млн

6. Георгий Джикия («Спартак») – 5 (-1,5) млн

7. Александр Соболев («Спартак») – 8 (-1) млн

8. Вячеслав Караваев («Зенит») – 5 (-1) млн

9. Роман Зобнин («Спартак») – 5 (-1) млн

10. Хесус Медина («Спартак») – 5 (-1) млн.

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17 комментариев
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Всё по делу, разве что Тикнизян субъективно прибавил по игре сильнее, чем по стоимости.
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Ответ Kit244098
Фигня все это. Трасфмаркет- это розовые и влажные мечты агентов. Этот сайт для них и создан. Наверное ими самими. Реальная цена - это та, что дают на рынке. А она, как правило, на порядок ниже, заявленной на этом сайте))
реальная цена это 50 000 рублей
+10
-2
+8
Было бы интересно смотреть на рейтинг сквозь призму относительных значений
+4
0
+4
У Джикии уже несколько лет должно быть 0 (0)
+6
-5
+1
Да как-то без разницы.
+1
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+1
Джикия:
- 1,5 млн
+ 15 кг
+3
-3
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Пофиг.
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Тот невысокий бегунок из ЦСКА должен был резко подорожать же. С такой легкостью в центре бегает. Прям приятно смотреть
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Ответ Jlaw
реальная цена это 50 000 рублей
Возьмите Сутормина
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Ответ Demedieu
Медина до 1 млн должен упасть
зато перешел на непыльную работу, ходи себе по полю полтора часа в неделю и ничего не делай. Не выделяясь на фоне остальных.
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