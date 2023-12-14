Вендел, Клаудиньо, Джикия, Соболев – в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Сперцян, Кассьерра и Гарре – в топ-3 самых подорожавших
Transfermarkt составил рейтинги самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ.
Топ-10 самых подорожавших футболистов Мир РПЛ:
1. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 18 (+3) млн евро
2. Матео Кассьерра («Зенит») – 9 (+3) млн
3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») – 8 (+3) млн
4. Матвей Сафонов («Краснодар») – 18 (+2) млн
5. Константин Тюкавин («Динамо») – 10 (+2) млн
6. Бителло («Динамо») – 10 (+2) млн
7. Наир Тикнизян («Локомотив») – 7 (+2) млн
8. Максим Глушенков («Локомотив») – 7 (+2) млн
9. Сергей Волков («Краснодар») – 5 (+2) млн
10. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – 4 (+2) млн.
Топ-10 самых подешевевших игроков лиги:
1. Дуглас Сантос («Зенит») – 15 (-3) млн евро
2. Вендел («Зенит») – 22 (-2) млн
3. Клаудиньо («Зенит») – 18 (-2) млн
4. Вильмар Барриос («Зенит») – 14 (-2) млн
5. Ду Кейрос («Зенит») – 3 (-2) млн
6. Георгий Джикия («Спартак») – 5 (-1,5) млн
7. Александр Соболев («Спартак») – 8 (-1) млн
8. Вячеслав Караваев («Зенит») – 5 (-1) млн
9. Роман Зобнин («Спартак») – 5 (-1) млн
10. Хесус Медина («Спартак») – 5 (-1) млн.
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