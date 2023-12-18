Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

Теги Бавария Гамбург Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Уве Зеелер рекорды Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Харри Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд турнира.

Форвард «Баварии» превзошел достижение Уве Зеелера (экс-«Гамбург»), который достиг этой отметки за 21 игру.

Третий результат в истории у экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда – 20 голов за 22 матча.

Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49

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14 комментариев
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Вообще Кейн превзошёл все ожидания! Не побоялся доказать себе и всем, что он топ-форвард! Монстр!
+20
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+20
Этот Кракен может спокойно рекорд Роберта побить по забитым за сезон
+13
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+13
Надеюсь Кейн возьмет Золотой мяч, явно достоин
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+6
Ответ BIM
Вообще Кейн превзошёл все ожидания! Не побоялся доказать себе и всем, что он топ-форвард! Монстр!
Сомнений в Кейне не было,он в АПЛ стабильно забивал 20+, его задача и то ради чего покупали это ЛЧ!
+4
0
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Еще раз для таких как ты - для лучшего голеадора есть награда золотая бутса называется!
Да, золотой мяч исключительно для Месси. Для игроков, которых не зовут Лионель, специально ввели отдельные награды по позициям.
+4
0
+4
Ответ Марсель Объелся
Надеюсь Кейн возьмет Золотой мяч, явно достоин
многое будет зависеть от того как Бавария сыграет в ЛЧ и Англия на Евро
+3
0
+3
Должен перебить рекорд польского полена на классе:))
+3
-2
+1
Ответ RashNomadKazakh
А сколько там?
41
+1
0
+1
Кейн какие-то нереальные результаты показывает. Харри в Германии и Джуд в Испании - прям два оверперформанса за первую половину текущего сезона.
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Ответ BIM
Вообще Кейн превзошёл все ожидания! Не побоялся доказать себе и всем, что он топ-форвард! Монстр!
А кто-то сомневался?
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Ответ Гениальный камень
Этот Кракен может спокойно рекорд Роберта побить по забитым за сезон
А сколько там?
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Ответ Марсель Объелся
Надеюсь Кейн возьмет Золотой мяч, явно достоин
Ошибаетесь.Его опять возьмет Леонель )))
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