Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры
Харри Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд турнира.
Форвард «Баварии» превзошел достижение Уве Зеелера (экс-«Гамбург»), который достиг этой отметки за 21 игру.
Третий результат в истории у экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда – 20 голов за 22 матча.
Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49
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