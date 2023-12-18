Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

Харри Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд турнира.

Форвард «Баварии» превзошел достижение (экс-« »), который достиг этой отметки за 21 игру.

Третий результат в истории у экс-нападающего дортмундской « » – 20 голов за 22 матча.

Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49

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