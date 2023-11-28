Директор «Боруссии» об уходе Холанда и Беллингема: «Кейна подписать мы не можем – нужно развивать игроков. Лучшие обычно уходят в мировые топ-клубы, а не к прямым конкурентам»
Директор «Боруссии» высказался об уходе Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема.
«Это рационально обосновано, потому что наши лучшие игроки обычно переходят не к прямым конкурентам, а в клубы, входящие в мировой топ-5.
За последние два года от нас ушли два лучших игрока мира – Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, – и тот факт, что они так хорошо развивались с нами, также заставляет болельщиков гордиться ими.
Все знают, что нам нужно развивать игроков, мы не в состоянии подписать Харри Кейна. Мы не жалуемся на это. В случае ухода значимых игроков клуб продолжает нормально развиваться даже после этого», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер.
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