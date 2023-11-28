Директор «Боруссии» об уходе Холанда и Беллингема: «Кейна подписать мы не можем – нужно развивать игроков. Лучшие обычно уходят в мировые топ-клубы, а не к прямым конкурентам»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Харри Кейн Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Директор «Боруссии» высказался об уходе Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема.

«Это рационально обосновано, потому что наши лучшие игроки обычно переходят не к прямым конкурентам, а в клубы, входящие в мировой топ-5.

За последние два года от нас ушли два лучших игрока мира – Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, – и тот факт, что они так хорошо развивались с нами, также заставляет болельщиков гордиться ими.

Все знают, что нам нужно развивать игроков, мы не в состоянии подписать Харри Кейна. Мы не жалуемся на это. В случае ухода значимых игроков клуб продолжает нормально развиваться даже после этого», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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22 комментария

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Tyrone Woodley
Уколол
+58
-5
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Итачи Учиха
Ну после финала ЛЧ 12/13 были все шансы стать топ-клубом. Только начали набирать уйму средних футболистов и возвращать отработанный материал, вроде Кагавы, Гетце, Хуммельса и Шахина.

Сами виноваты
+28
-3
+25
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Толик Изверг
Ответ Tyrone Woodley
Уколол
Мне кажется, просто признал, что Боруссия не конкурент для Баварии. А то уж больно жалкий укол получается в адрес Баварии, ежегодно берущей салатницы и время от времени побеждающей в ЛЧ. Тем более уж со стороны Боруссии (все мы помним прошлый сезон).
+27
-6
+21
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Виноватый
Ну, не знаю, в свое время они Гетце, Хуммелса и Левандовски прямому конкуренту отдали. И отдали как раз , когда они были лучшими в Боруссии)
+14
-1
+13
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Аврал
Да ладно,игроки постоянно бегают туда-сюда.Левандовский,Хуммельс,Гётце.Доходит до смешного,Хуммельс бегал трижды,Гётце дважды.
+7
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Иван Иванов
Ответ Виноватый
Ну, не знаю, в свое время они Гетце, Хуммелса и Левандовски прямому конкуренту отдали. И отдали как раз , когда они были лучшими в Боруссии)
С трансферамм Гетце и Левы, Боруссия ничего не решала, в одном случае были активированы отступные (Гетце), в другом случае был переход свободным агентом (Лева).
+6
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+5
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ParvizLNDRreal
Ответ Tyrone Woodley
Уколол
И очень жестко между прочим.
+6
-2
+4
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FEZ10
Ответ Виноватый
Ну, не знаю, в свое время они Гетце, Хуммелса и Левандовски прямому конкуренту отдали. И отдали как раз , когда они были лучшими в Боруссии)
Отдали ? Кто их вообще спрашивал ?
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Олег Каримов
Ответ Аврал
Не,тут тоньше-он не включил их в топ-5 лучших клубов.)Баварские думаю поняли.)
Насколько же тогда жалкая сама Боруссия, которая не может ничего прооивпоставить не топ-5 клубу мира вот уже 10 лет? Да и как мне помнится, "прямой конкурент" если видел у Боруссии нужных себе игроков всегда умел с этими игроками договориться (Лева, например).
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All These Things I Hate
Ответ rigobersong
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Ройс не уходил))
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МБ14
Уходят лучшие игроки = развиваться🤔
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Аврал
Ответ Толик Изверг
Мне кажется, просто признал, что Боруссия не конкурент для Баварии. А то уж больно жалкий укол получается в адрес Баварии, ежегодно берущей салатницы и время от времени побеждающей в ЛЧ. Тем более уж со стороны Боруссии (все мы помним прошлый сезон).
Не,тут тоньше-он не включил их в топ-5 лучших клубов.)Баварские думаю поняли.)
+2
-1
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Timur Askarov
Боруссия это как Фабрика звезд, они только и выпускает звезды мирового класса
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Алексей Петров
Бавария типо не прямой конкурент, т к так и так первыми будут)
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waleri
Дортмунд это никак не Мадрид, Манчестер, Мюнхен. Даже при всем желании у них банально нет даже близко схожих возможностей. "Аякс" наверняка бы тоже и рад бы вновь пошуметь в Европе, но вынужден соответствовать реалиям.
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Vitamin_B
Да все по желу, правильно сказал, днйствительно намного выгоднее топ-игроков в другие лиги продавать, а не Баварию усиливать, и так у них конкуренции почти нет в германии.
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Magico!
Ответ Итачи Учиха
Ну после финала ЛЧ 12/13 были все шансы стать топ-клубом. Только начали набирать уйму средних футболистов и возвращать отработанный материал, вроде Кагавы, Гетце, Хуммельса и Шахина. Сами виноваты
хотели вернуть свой 2007-й... вернее 2012-й
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Кино Музыка
Клубу нужны победы. Тогда и звезды станут задерживаться.
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JoaoMoutinho
Ответ Иван Иванов
С трансферамм Гетце и Левы, Боруссия ничего не решала, в одном случае были активированы отступные (Гетце), в другом случае был переход свободным агентом (Лева).
Ну конечно, ведь влиять - это только на трансферный запрос не отвечать, угу
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LinkLin
Ответ Аврал
Да ладно,игроки постоянно бегают туда-сюда.Левандовский,Хуммельс,Гётце.Доходит до смешного,Хуммельс бегал трижды,Гётце дважды.
Он для этого употребил слово лучшие.
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Real_v_dushe
Ответ Аврал
Да ладно,игроки постоянно бегают туда-сюда.Левандовский,Хуммельс,Гётце.Доходит до смешного,Хуммельс бегал трижды,Гётце дважды.
Дортмунд хотел бы, чтобы они перешли в другой клуб, особенно это было в отношении польской палки. Но желания самих футболистов тоже имеют место быть.
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