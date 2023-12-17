Данил Круговой: «В «Зените» молодым сложнее, у нас сильные легионеры. В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться»
Данил Круговой ответил на вопросы о будущем в «Зените».
Ранее футболист заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Нынешнее соглашение левого защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.
– Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?
– Без комментариев.
– У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?
– У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.
– Вы хотите остаться в клубе?
– Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (улыбается) Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.
– Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть – например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?
– А что для вас «заиграть»?
– Выходить на поле и играть.
– Мы выходим и играем.
– В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.
– В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.
– Не жалеете, что перешли в «Зенит», когда было предложение от ЦСКА?
– Я ни о чем не жалею, – сказал Круговой.
В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 1027 минут в 18 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи.
Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.
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Интересно, если бы Зинченко руководствовался такой логикой, то наверняка не у Пепа тренировался и играл, а где нибудь в в команде второго эшелона.
Лучше попробовать, чем потом всю жизнь жалеть , что принял неверное решение.
Я считаю, что нужно с умом выбирать, сейчас метрик для того, чтобы подобрать тренера/клуб/схему/чемпионат выше крыши. Сиди и советуйся с агентом куда лучше, не зря же они деньги берут
Это мало/плохо? Надо постоянно играть без замен?
Ни денег, ни титулов, ни (скорее всего) профессионального роста.