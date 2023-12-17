Данил Круговой: «В «Зените» молодым сложнее, у нас сильные легионеры. В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой ответил на вопросы о будущем в «Зените».

Ранее футболист заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Нынешнее соглашение левого защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.

– Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

– Без комментариев.

– У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

– У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

– Вы хотите остаться в клубе?

– Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (улыбается) Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

– Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть – например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?

– А что для вас «заиграть»?

– Выходить на поле и играть.

– Мы выходим и играем.

– В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.

– В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.

– Не жалеете, что перешли в «Зенит», когда было предложение от ЦСКА?

– Я ни о чем не жалею, – сказал Круговой.

В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 1027 минут в 18 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.

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13 комментариев
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Ответ Roman
25-летний Круговой все еще считает себя молодым?
А можно цитату из интервью, где он считает себя молодым игроком?
+12
-2
+10
Ответ Дмитрий Иванов
А мог перейти в ЦСКА и сразу стать основным, но предпочел более выгодные финансовые условия
По этой логике (очень странной) никто в Зенит не должен переходить. Типо зачем пытаться пробиться в клуб сильнее, если можно быть основным в другом клубе. Ни в коем случае не говорю, что ЦСКА клуб слабее. Я говорю исходя из твоего тезиса.
Интересно, если бы Зинченко руководствовался такой логикой, то наверняка не у Пепа тренировался и играл, а где нибудь в в команде второго эшелона.
Лучше попробовать, чем потом всю жизнь жалеть , что принял неверное решение.

Я считаю, что нужно с умом выбирать, сейчас метрик для того, чтобы подобрать тренера/клуб/схему/чемпионат выше крыши. Сиди и советуйся с агентом куда лучше, не зря же они деньги берут
+6
0
+6
Ответ Никита Аксанов
Грех жаловаться. В этом сезоне аж 480 минут в РПЛ отыграл. В прошлом сезоне РПЛ 690 минут. Чувак с менталитетом лавочника. В 25 лет всё молодым перспективным считается, шанса своего ждёт. Что в Уфе Йокичу мячи подавал, что в Зените Сантосу.
"Зенит" в этом сезоне сыграл 24 матча. Круговой выходил на поле в 18 из них. Если пересчитать время на поле в целые матчи, получится 12 - половина максимально возможного.

Это мало/плохо? Надо постоянно играть без замен?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Иванов
А мог перейти в ЦСКА и сразу стать основным, но предпочел более выгодные финансовые условия
И что бы ему эта основа ЦСКА дала?
Ни денег, ни титулов, ни (скорее всего) профессионального роста.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Иванов
А мог перейти в ЦСКА и сразу стать основным, но предпочел более выгодные финансовые условия
Человек предпочёл перейти в родной клуб, воспитанником которого он является, за который болеет с детства. И не перешёл в ЦСКА. По вашему, это удивительный выбор?..
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
Круга чёт многовато стало в инфополе.
Так журналисты одно вью возьмут, а потом на части его разбивают. Писать то в межсезонье не о чем.
+1
0
+1
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