Данил Круговой: «В «Зените» молодым сложнее, у нас сильные легионеры. В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться»

Данил Круговой ответил на вопросы о будущем в «Зените».

Ранее футболист заявил, что его не устроило предложение « » по новому контракту. Нынешнее соглашение левого защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.

– Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

– Без комментариев.

– У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

– У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

– Вы хотите остаться в клубе?

– Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (улыбается) Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

– Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть – например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?

– А что для вас «заиграть»?

– Выходить на поле и играть.

– Мы выходим и играем.

– В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.

– В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.

– Не жалеете, что перешли в «Зенит», когда было предложение от ЦСКА?

– Я ни о чем не жалею, – сказал .

В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 1027 минут в 18 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.

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