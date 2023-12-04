Круговой после 1:3 от «Локо»: «Погода повлияла на первый гол. Сухой лист, Кержаков не ожидал отскока и пропустил»
Данил Круговой оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.
«Все играли в одинаковых погодных условиях. Меняться кругами надо было заранее. Кто знал, что сегодня будет так.
Обидно, что залетел такой мяч. Миша [Кержаков] неудачно сыграл. Погода повлияла на первый гол, он получился курьезным. Сухой лист, Миша не ожидал отскока и пропустил.
Подходы и моменты после пропущенного года у нас были, но они ни к чему не привели», — сказал защитник «Зенита».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А вот во втором тайме, когда газон стал лучше, все стало на свои места
Одним больше, одним меньше))
До приезда в Россию играл в низших лигах и здесь вышку не тянет