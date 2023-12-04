Круговой после 1:3 от «Локо»: «Погода повлияла на первый гол. Сухой лист, Кержаков не ожидал отскока и пропустил»

Данил Круговой оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

«Все играли в одинаковых погодных условиях. Меняться кругами надо было заранее. Кто знал, что сегодня будет так.

Обидно, что залетел такой мяч. Миша [ ] неудачно сыграл. Погода повлияла на первый гол, он получился курьезным. Сухой лист, Миша не ожидал отскока и пропустил.

Подходы и моменты после пропущенного года у нас были, но они ни к чему не привели», — сказал защитник « ».

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