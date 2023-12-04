Круговой после 1:3 от «Локо»: «Погода повлияла на первый гол. Сухой лист, Кержаков не ожидал отскока и пропустил»

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой оценил поражение от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

«Все играли в одинаковых погодных условиях. Меняться кругами надо было заранее. Кто знал, что сегодня будет так.

Обидно, что залетел такой мяч. Миша [Кержаков] неудачно сыграл. Погода повлияла на первый гол, он получился курьезным. Сухой лист, Миша не ожидал отскока и пропустил.

Подходы и моменты после пропущенного года у нас были, но они ни к чему не привели», — сказал защитник «Зенита».

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13 комментариев
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а в хорошую погоду Кержаков глупостей не делает?
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Так можно сказать, что и в голе Зенита погода помогла. Сильянов подскользнулся и дал навесить Эраковичу на Кассьеру
А вот во втором тайме, когда газон стал лучше, все стало на свои места
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Кержаков фанат Локо , в каждой игре что нибудь замутит
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У Миши с Сашей развернулась нешуточная борьба за право быть основоположником понятия "kerzhakoved" («скержаковил»).
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Ответ jqzn88xn6n
Да Зенит бы давно убрал Мишу, но лимит. Сами все понимаете.
Ага, 2 игрока с нашим паспортом в старте))
Одним больше, одним меньше))
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Да Зенит бы давно убрал Мишу, но лимит. Сами все понимаете.
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Изидор полное Г
До приезда в Россию играл в низших лигах и здесь вышку не тянет
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Сколько ещё Кержакову надо запороть чтобы его на далеко и надолго посадили?
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Сухой лист.? Скорее влажный мешок.. он сам мяч в ворота занёс))
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На ветеранском ретро-матче Локо с ЦСКА у паровозов в рамке Поляков классно стоял - хоть и почти 50, но на порядок круче Миши-Привоза👍
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Ответ jqzn88xn6n
Да Зенит бы давно убрал Мишу, но лимит. Сами все понимаете.
Зато Сергеев сидит, а Изидор играет))))
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