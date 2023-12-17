Круговой об Аршавине: «Согласен, что такие рождаются раз в 50 лет. У него реально был дикий талант»

Данил Круговой прокомментировал слова Андрея Аршавина о его таланте .

– Согласен с высказыванием , что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет?

– Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин.

– Были хотя бы близкие по уровню игроки за этот период?

– Многие были. Просто кто-то держится, кто-то – сходит раньше. Футбольный бог всё видит в любом случае. Тот, кто достойно работает, тренируется, прибавит рано или поздно и взойдёт на пьедестал. Или наоборот.

– В «Зените» хоть кто-то был немного похож на Аршавина по уровню?

– Сложно сказать. В « » из воспитанников, как Аршавин, только Кержаков-младший, я и Далер Кузяев был. Чисто СДЮШОР, не академия. Как тут можно оценивать? – сказал защитник «Зенита».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре