Круговой об Аршавине: «Согласен, что такие рождаются раз в 50 лет. У него реально был дикий талант»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой прокомментировал слова Андрея Аршавина о его таланте .

– Согласен с высказыванием Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет?

– Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин.

– Были хотя бы близкие по уровню игроки за этот период?

– Многие были. Просто кто-то держится, кто-то – сходит раньше. Футбольный бог всё видит в любом случае. Тот, кто достойно работает, тренируется, прибавит рано или поздно и взойдёт на пьедестал. Или наоборот.

– В «Зените» хоть кто-то был немного похож на Аршавина по уровню?

– Сложно сказать. В «Зените» из воспитанников, как Аршавин, только Кержаков-младший, я и Далер Кузяев был. Чисто СДЮШОР, не академия. Как тут можно оценивать? – сказал защитник «Зенита».

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4 комментария
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Андрей Сергеевич настоящая легенда 👍🏻
Одно удовольствие наблюдать за его игрой.
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Есть футбольный бог?
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Так Lays в себя закидывать, это точно талант
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