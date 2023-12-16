Круговой о словах Гурцкая: «Пусть перестанет обсуждать всех и вся. Согласен с тем, что про него сказал Коваленко»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Р-Спорт Тимур Гурцкая Александр Коваленко Футбол

Данил Круговой отреагировал на критику со стороны Тимура Гурцкая.

Ранее футбольный агент критически высказался об игроках «Зенита»: «Русские ребята должны рвать жопу. А Круговой играет так, будто он минимум Марсело, Мостовой все время машет руками – больше энергии на размах крыльев потратил, чем на футбол».

«Я знаю, какой человек это сказал. Предлагаю меньше говорить, больше делать. Пусть он ведет это шоу и перестанет обсуждать всех и вся.

Я согласен с тем, что Коваленко сказал про него в интервью, это туда же», – сказал Круговой. 

В августе этого года Гурцкая заявил, что хавбек «Зенита» Александр Коваленко вернется в «Крылья Советов». Футболист прокомментировал эти слова так: «Что вы слушаете этого клоуна?»

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8 комментариев
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Правильно сказал, Данил, поддерживаю. Эта Гурцкая уже надоела
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Ответ Pertinax Gandi
"Пусть он ведет это шоу и перестанет обсуждать всех и все". Дорогой мой Круговой, в этом его шоу и заключается, чтоб обсуждать всех и вся.
Просто его слишком много в этом шоу и говорит он не умолкая ,не давая открыть рот другим
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Есть агенты высказывающиеся лишь по делу,а есть Гурцкая и Селюк
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Ответ Yujanin
Просто его слишком много в этом шоу и говорит он не умолкая ,не давая открыть рот другим
Это другой вопрос - вопрос ведения шоу. Мне тоже неприятен Гурцкая, но и в словах Кругового нет логического смысла. Ибо подобные шоу для того и существуют, чтоб всех обсуждать.
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