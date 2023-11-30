Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Нынешний рассчитан до лета

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту.

Нынешнее соглашение левого защитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2024 года.

– Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

– Почему оно не устроило?

– Это конфиденциальная информация, – сказал Круговой.

В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 902 минуты в 16 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи. Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.

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30 комментариев
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Николай Овечкин
Ну денежек хочется. Все же 2 голевых то сделал человек. Тем более лимитчик наш. По ляму за передачу точно заслужил
+30
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Step_up
Я вообще не понял, зачем его брали. Уже сколько лет в клубе и в основу толком не пробился. Так что не велика потеря будет. Для ротации можно найти более адекватных ребят.
+18
-4
+14
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Рашпель793
Ответ Step_up
Я вообще не понял, зачем его брали. Уже сколько лет в клубе и в основу толком не пробился. Так что не велика потеря будет. Для ротации можно найти более адекватных ребят.
так он максимум выжимает из того, что можно. Кто в РПЛ смог бы Сантоса из старта выдавить? Уж как игрок ротации Круговой точно сгодится.
+7
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honeyBurst
Ответ Step_up
Я вообще не понял, зачем его брали. Уже сколько лет в клубе и в основу толком не пробился. Так что не велика потеря будет. Для ротации можно найти более адекватных ребят.
Брали, потому что его ВМГ хотел в ЦСКА, так он себе контракт и выбил
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Зелёный гопник
Пари НН или Факел его потолок!
+6
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Жорег Борщофф
Ответ Aleksandr Alferov
Нужно больше давать шансов ребятам из дубля. На такой Зенит смотреть не очень интересно, покупают легов и сильных россиян на рынке
Так смотрите матчи дубля.
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Redwhite heart
Нужно больше золота😁
+10
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Жорег Борщофф
Сейчас будет куча экспертов, не знающих детали, но имеющих своё мнение. =)
+13
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Макс Max
Мутный он какой-то
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Артём Горяев
еме надо уходить и играть. Игрок добротный . В условном Рубине или Крыльях будет одним из лидеров
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Рокко Сиффредди
Продлят. Это дешевле, чем покупать сопоставимую по качеству древесину на лесопилке у конкурентов.
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Никита Аксанов
С уходом Кругового Зенит ничего не потеряет.
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Поцелуй Оздоева
Не понимаю, что у него в голове.
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Дмитрий9779
Ответ Поцелуй Оздоева
Не понимаю, что у него в голове.
Скорее всего предложили недолгосрочный контракт,а ему уже не 20.
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SkSK
На самом деле отличный игрок по нашим меркам. Во-первых, у него прямой конкурент по позиции - лучший игрок чемпионата на этой позиции, да еще и капитан команды. Объективно, много ли шансов такого выжить Из основы.? Во-вторых, когда его выпускают регулярно на каком то отрезке - он хорошо взаимодействует с партнерами на фланге. Нужна лишь стабильная практика. И да, в третьих, он наш. Не на фернандеса же смотреть... Или Алипа...
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Артём Кочешев
Ждем возвращения в "Уфу"
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Max Zhomkov
Ответ Жорег Борщофф
Сейчас будет куча экспертов, не знающих детали, но имеющих своё мнение. =)
а что тут гадать? ответ - деньги. Либо ЗП "не устраивает", либо отчисление агенту.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Роман Грожан
ну брали видимо для пяти матчей за год, а ему и норм
ну, чисто арифметически 902 минуты это 10 матчей полных. 10 из 16 это не самый плохой показатель. хотя это не отменяет того, что это слабый игрок
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kodgong
Ответ Step_up
Я вообще не понял, зачем его брали. Уже сколько лет в клубе и в основу толком не пробился. Так что не велика потеря будет. Для ротации можно найти более адекватных ребят.
чтобы медведев мог говорить, что воспитанники играют))
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riverman1980
Тогда давай до свидания. Игрок с низким игровым интеллектом плохо отрабатывающий в обороне.
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