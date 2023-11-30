Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Нынешний рассчитан до лета

Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту.

Нынешнее соглашение левого защитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2024 года.

– Предложения от « » еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

– Почему оно не устроило?

– Это конфиденциальная информация, – сказал .

В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 902 минуты в 16 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи. Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.

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