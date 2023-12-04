«Петербург – футбольная столица России, не поменял мнение». Круговой после 2 поражений «Зенита» в Москве
Данил Круговой заявил, что Санкт-Петербург остается футбольной столицей России.
«Зенит» проиграл в Москве два последних матча – «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России и «Локомотиву» (1:3) в Мир РПЛ.
– Конечно, футбольная столица России – Санкт-Петербург.
– Не поменяли свое мнение после двух подряд поражений в Москве?
– Нет, не поменял.
– Не смущает ли, что из Петербурга только одна команда в РПЛ?
– Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в Премьер-лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство, – сказал защитник.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Какой же это гегемон ?
За счет бесплатных билетов и бюджетников которых сгоняют на матчи насильно.
2. Когда в СПб вместо ФК Газпром опять появится Зенит, можно будет говорить о его месте.
Ее обладателями становились: 2002 — Александр Кержаков («Зенит»), 2003 — Владимир Быстров («Зенит») - и Питеру тогда было кем гордится.
А потом наступила газпромовщина.
2004 — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 — Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 — Роман Шишкин («Спартак»), 2007 — Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 — Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 — Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 — Павел Яковлев («Спартак» — «Крылья Советов»), 2011 — Александр Кокорин («Динамо»), 2012 — премия не вручалась, 2013 — Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 — Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 — Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 — Александр Головин (ЦСКА), 2017 — Федор Чалов (ЦСКА), 2018 — Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 — Игорь Дивеев (ЦСКА), 2021 — Арсен Захарян («Динамо»), 2022 — Сергей Пиняев («Крылья Советов»).
За последние 20 лет - НИ ОДНОГО от Газпрома. И в этом году никого среди номинантов.
Шах и мат.