«Петербург – футбольная столица России, не поменял мнение». Круговой после 2 поражений «Зенита» в Москве

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Данил Круговой Футбол

Данил Круговой заявил, что Санкт-Петербург остается футбольной столицей России.

«Зенит» проиграл в Москве два последних матча – «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России и «Локомотиву» (1:3) в Мир РПЛ.

– Конечно, футбольная столица России – Санкт-Петербург.

– Не поменяли свое мнение после двух подряд поражений в Москве?

– Нет, не поменял.

– Не смущает ли, что из Петербурга только одна команда в РПЛ?

– Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в Премьер-лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство, – сказал защитник.

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20 комментариев
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В этом сезоне Зенит обыграл из московских команд только Спартак. Локо два матча проиграл (второй без шансов). Динамо проиграл. ЦСКА отскочил на последних минутах.

Какой же это гегемон ?
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Ответ Vićtor Diaź
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« самая посещаемая команда лиги и до фанайди и после»

За счет бесплатных билетов и бюджетников которых сгоняют на матчи насильно.
+14
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Газпром всех заразил магией величия. Смешно читать.
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Ответ Vićtor Diaź
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1. Краснодар - никакой не "условный".
2. Когда в СПб вместо ФК Газпром опять появится Зенит, можно будет говорить о его месте.
+8
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чем они там вмазываюся постоянно🤔
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Премия «Первая пятерка» была учреждена в 2002 году.
Ее обладателями становились: 2002 — Александр Кержаков («Зенит»), 2003 — Владимир Быстров («Зенит») - и Питеру тогда было кем гордится.
А потом наступила газпромовщина.
2004 — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 — Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 — Роман Шишкин («Спартак»), 2007 — Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 — Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 — Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 — Павел Яковлев («Спартак» — «Крылья Советов»), 2011 — Александр Кокорин («Динамо»), 2012 — премия не вручалась, 2013 — Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 — Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 — Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 — Александр Головин (ЦСКА), 2017 — Федор Чалов (ЦСКА), 2018 — Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 — Игорь Дивеев (ЦСКА), 2021 — Арсен Захарян («Динамо»), 2022 — Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

За последние 20 лет - НИ ОДНОГО от Газпрома. И в этом году никого среди номинантов.
Шах и мат.
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Если в Иртыш Омск влить газпромовские миллиарды, то и Омск станет футбольной столицей России.
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Ответ Rio de Janeiro
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Особенно приятно гулять по Лиговскому с рекламой проституток на каждом доме.
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попытался вспомнить команды из футбольной столицы... и кроме Зенита ничего на ум не пришло
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Круговой тоже заразился 🤦🏻‍♂️
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По факту - 4 из 6 топ клубов России в Москве, больше половины российских футболистов РФПЛ прошли школу московский клубов, больше всего матчей сборной, финалов кубков прошло в Москве. Только в трёх городах России кроме Москвы местная команда становилась чемпионом.
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Ответ Джефф Лебовски
Премия «Первая пятерка» была учреждена в 2002 году. Ее обладателями становились: 2002 — Александр Кержаков («Зенит»), 2003 — Владимир Быстров («Зенит») - и Питеру тогда было кем гордится. А потом наступила газпромовщина. 2004 — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 — Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 — Роман Шишкин («Спартак»), 2007 — Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 — Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 — Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 — Павел Яковлев («Спартак» — «Крылья Советов»), 2011 — Александр Кокорин («Динамо»), 2012 — премия не вручалась, 2013 — Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 — Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 — Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 — Александр Головин (ЦСКА), 2017 — Федор Чалов (ЦСКА), 2018 — Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 — Игорь Дивеев (ЦСКА), 2021 — Арсен Захарян («Динамо»), 2022 — Сергей Пиняев («Крылья Советов»). За последние 20 лет - НИ ОДНОГО от Газпрома. И в этом году никого среди номинантов. Шах и мат.
Истинно!!!!!!!!☝️
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Ответ .ru
попытался вспомнить команды из футбольной столицы... и кроме Зенита ничего на ум не пришло
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