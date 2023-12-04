«Петербург – футбольная столица России, не поменял мнение». Круговой после 2 поражений «Зенита» в Москве

Данил Круговой заявил, что Санкт-Петербург остается футбольной столицей России.

« » проиграл в Москве два последних матча – « » (0:1) в Фонбет Кубке России и « » (1:3) в Мир .

– Конечно, футбольная столица России – Санкт-Петербург.

– Не поменяли свое мнение после двух подряд поражений в Москве?

– Нет, не поменял.

– Не смущает ли, что из Петербурга только одна команда в РПЛ?

– Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в Премьер-лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство, – сказал защитник.

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