Беллингем о 16 голах за «Реал»: «Для меня неестественно забивать так много. Когда есть свобода, я опасен»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Golden Boy Футбол

Джуд Беллингем признался, что ему непривычно забивать так много, как в этом сезоне.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за «Реал».

«В прошлом сезоне я забил 14 голов, в этом – уже больше. Для меня неестественно забивать так много. Я беру большую ответственность на себя. Когда у меня есть свобода на поле, я опасен», – сказал Беллингем.

Также он прокомментировал получение приза Golden Boy.

«В последние несколько лет я был разочарован, ведь я дважды был вторым в голосовании за Golden Boy! Этого было недостаточно, и я старался расширить границы. Я должен был стать первым», – заявил англичанин.

Полную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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21 комментарий
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Молодец, Джуд, хочется верить, что парень не поймает звезду, играя важную роль в одном из сильнейших клубов планеты
+22
-2
+20
Зато наблюдать полный кайф)
+16
-2
+14
Ответ Вадим Полищук
Молодец, Джуд, хочется верить, что парень не поймает звезду, играя важную роль в одном из сильнейших клубов планеты
он в нужный клуб попал вовремя, здесь не дадут словить звезду в плохом смысле. Если бы засиделся в середняках-могло бы и этим обернуться
+9
-1
+8
Главное - приносить пользу команде!
Джуд уже один из лучших в мире в своём ампула!
Надеюсь, прогресс продолжится, и англичанин принесёт ещё много пользы и трофеев лучшему клубу мира!
+13
-6
+7
Ответ Вадим Полищук
Молодец, Джуд, хочется верить, что парень не поймает звезду, играя важную роль в одном из сильнейших клубов планеты
не поймает. мышление другое совсем. не неймаро-мбаппевское
+8
-1
+7
просто пара Карло умеет работать с молодняком и раскрывать их сильные стороны, ну а если сам футболист молодец, то не подведёт
+5
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+4
Не сбавляй обороты, тебе суждено стать великим.
+5
-2
+3
Ответ VERBLYUDу который мало того что меня заблокировал, так еще и несет такую откровенную хрень. Будет забивать по 3-4 гола за сезон? Да он в прошлом сезоне играя чуть ли не ОПОРНИКОМ наколотил аж 14 мячей. Очевидно ведь что если его сместить ближе к атаке - он будет забивать еще больше
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Надеюсь Беллингем будет показывать такую игру как можно дольше
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Наверное, пока главный претендент на Золотой Мяч
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Ответ oka79410
не поймает. мышление другое совсем. не неймаро-мбаппевское
У Неймара один только батя чего стоит
И все остальное окружение которое тусуется за бабки с ним
+1
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+1
Ответ VERBLYUD
Так у команды нет нормального центрфорварда, поэтому и все играют на стату Джуда. Когда придет нападающий, Беллингем снова будет забивать по 3-4 гола за сезон)
Сам понял что написал вообще? В команде есть Хоселу как бы, просто Джуд отлично читает моменты и оказывается там где нужно
+2
-1
+1
Ответ Hi Hi
Ответ VERBLYUDу который мало того что меня заблокировал, так еще и несет такую откровенную хрень. Будет забивать по 3-4 гола за сезон? Да он в прошлом сезоне играя чуть ли не ОПОРНИКОМ наколотил аж 14 мячей. Очевидно ведь что если его сместить ближе к атаке - он будет забивать еще больше
Да кинь и ты его в черный список. Зачем тратить время на неадекватов?
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Ответ Den-is
Да кинь и ты его в черный список. Зачем тратить время на неадекватов?
Не надо уподобляться таким #######.
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