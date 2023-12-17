Беллингем о 16 голах за «Реал»: «Для меня неестественно забивать так много. Когда есть свобода, я опасен»

Джуд Беллингем признался, что ему непривычно забивать так много, как в этом сезоне.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за « ».

«В прошлом сезоне я забил 14 голов, в этом – уже больше. Для меня неестественно забивать так много. Я беру большую ответственность на себя. Когда у меня есть свобода на поле, я опасен», – сказал .

Также он прокомментировал получение приза .

«В последние несколько лет я был разочарован, ведь я дважды был вторым в голосовании за Golden Boy! Этого было недостаточно, и я старался расширить границы. Я должен был стать первым», – заявил англичанин.

Полную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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