Беллингем о 16 голах за «Реал»: «Для меня неестественно забивать так много. Когда есть свобода, я опасен»
Джуд Беллингем признался, что ему непривычно забивать так много, как в этом сезоне.
В этом сезоне атакующий полузащитник забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за «Реал».
«В прошлом сезоне я забил 14 голов, в этом – уже больше. Для меня неестественно забивать так много. Я беру большую ответственность на себя. Когда у меня есть свобода на поле, я опасен», – сказал Беллингем.
Также он прокомментировал получение приза Golden Boy.
«В последние несколько лет я был разочарован, ведь я дважды был вторым в голосовании за Golden Boy! Этого было недостаточно, и я старался расширить границы. Я должен был стать первым», – заявил англичанин.
Полную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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Джуд уже один из лучших в мире в своём ампула!
Надеюсь, прогресс продолжится, и англичанин принесёт ещё много пользы и трофеев лучшему клубу мира!
И все остальное окружение которое тусуется за бабки с ним