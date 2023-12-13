Беллингем о Зидане: «Один из лучших полузащитников в истории. Надеюсь, смогу сохранить его наследие»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан adidas Джуд Беллингем Футбольные бутсы Футбол

Джуд Беллингем высоко отозвался о Зинедине Зидане.

Полузащитник «Реала» выступил на мероприятии, посвященном 30-летию со дня выхода бутс Predator от adidas. В них играли Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, но Беллингем назвал Зидана лучшим игроком, выступавшим в этих бутсах.

«Зидан – один из лучших полузащитников в истории.

Я надеюсь, мне удастся сохранить его наследие благодаря этому номеру (Беллингем, как и Зидан, играет за «Реал» под 5-м номером – Sports.ru) и бутсам.

Гол Зидана «Байеру» – первое и лучшее воспоминание, которое мне приходит на ум в связи с этими бутсами», – сказал Беллингем.

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2 комментария
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Ответ Андерлехт Брюггевич
беллингем настолько крут, что может переплюнуть даже великого зидана
Пока об этом говорить очень рано. Да и Зидана превзойти будет невероятно трудно, все-таки не даром его считают одним из лучших в истории полузащитников. Пусть становится первым Беллингемом, а не вторым Зиданом и еще кем-то. Главное чтобы травмы обходили Джуда стороной.
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