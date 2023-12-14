Беллингем, Кейн, Сака, Заир-Эмери, Субименди – в символической сборной группового этапа ЛЧ от Goal

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Издание Goal составило символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

Групповая стадия турнира завершилась вчера. В плей-офф вышли 16 команд. 

Символическая сборная прошедшего этапа ЛЧ выглядит так:

Вратарь: Ян ЗоммерИнтер»)

Защитники: Саша БоэГалатасарай»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Игор Субельдия («Реал Сосьедад»), Давид Раум («РБ Лейпциг»)

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Расмус Фальк («Копенгаген»)

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Харри Кейн («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»). 

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9 комментариев
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у Сосьедада сразу два игрока - не слишком ли много? И почему из Сити никого нет, а из Лейпцига есть..
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включать заща из дырявого Галатасарая интересненько. Пропустили не мало, проиграли также достаточно из ЛЧ вылетели 🤷‍♂️
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Захарян где? А сосьедад где? А Аршавин, Головин, Миранчуки браться все четверо на худой конец?)
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Стоп. Беллингем же полузащитник, просто накидал очень много. Или схему надо в 442 переделать, или его в полузащиту, и добавить в нападение кого-то.
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Ответ И здесь и там
у Сосьедада сразу два игрока - не слишком ли много? И почему из Сити никого нет, а из Лейпцига есть..
Это всего лишь мнение одного издания. Нужно дождаться официальной сборной от УЕФА. Вот там можно будет задать вопросы.
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Ответ Streetbor
включать заща из дырявого Галатасарая интересненько. Пропустили не мало, проиграли также достаточно из ЛЧ вылетели 🤷‍♂️
Скорее всего, он атакующий краёк. Видимо, хорошо себя проявил.
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