Беллингем, Кейн, Сака, Заир-Эмери, Субименди – в символической сборной группового этапа ЛЧ от Goal
Издание Goal составило символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.
Групповая стадия турнира завершилась вчера. В плей-офф вышли 16 команд.
Символическая сборная прошедшего этапа ЛЧ выглядит так:
Защитники: Саша Боэ («Галатасарай»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Игор Субельдия («Реал Сосьедад»), Давид Раум («РБ Лейпциг»)
Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Расмус Фальк («Копенгаген»)
Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Харри Кейн («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»).
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре