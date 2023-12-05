Беллингем о будущих победителях Golden Boy: «Первый – Гюлер, он феномен. Затем Байно-Гиттенс и мой брат Джоб»

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Джуд Беллингем назвал игроков, способных выиграть премию Golden Boy в будущем.

Вчера полузащитник «Реала» и сборной Англии получил приз по итогам 2023 года.

«Я назову троих. Первый – Арда Гюлер. Он феномен, мы видим, как он тренируется, и мы в восторге от него.

Затем мой бывший партнер по команде Джейми Байно-Гиттенс из дортмундской «Боруссии».

И, наконец, мой брат Джоб – чистокровный нападающий, как и наш отец.

Кстати, передаю привет своему другу Джамалу Мусиале, с которым я около трех лет делил раздевалку молодежных сборных Англии», – сказал Беллингем.

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13 комментариев
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Заир-Эмери необычайно хорош, не по годам зрело и стабильно играет.
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Ответ Ivang King
Уверен, твоё мнение он бы тоже не оценил, да и кому вообще интересно
это понятно,что наши комментарии никому не нужны,но он публичная персона и данное мнение так себе,потому что оно глупое и сказано на большую аудиторию
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Ответ Артём Сергеев
это понятно,что наши комментарии никому не нужны,но он публичная персона и данное мнение так себе,потому что оно глупое и сказано на большую аудиторию
Ну почему глупое ? Он назвал своих близких, о других вряд ли ему что известно
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так себе мнение
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Пока перспективной молодёжи то и нет. Может за год кто-то стрельнет) в ямаля и в заира сильно не верю
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