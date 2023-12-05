Беллингем о будущих победителях Golden Boy: «Первый – Гюлер, он феномен. Затем Байно-Гиттенс и мой брат Джоб»

Джуд Беллингем назвал игроков, способных выиграть премию Golden Boy в будущем.

Вчера полузащитник « » и сборной Англии получил приз по итогам 2023 года.

«Я назову троих. Первый – . Он феномен, мы видим, как он тренируется, и мы в восторге от него.

Затем мой бывший партнер по команде из дортмундской « ».

И, наконец, мой брат Джоб – чистокровный нападающий, как и наш отец.

Кстати, передаю привет своему другу Джамалу Мусиале, с которым я около трех лет делил раздевалку молодежных сборных Англии», – сказал .

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